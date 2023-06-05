«Коммерсант»: Польский завод начал русификацию корейских телевизоров LG

На заводе в польском городе Млава запустили линию по сборке телевизоров для СНГ, в том числе для РФ. Об этом сообщает 5 июня «Коммерсант».



В середине 2022 года компания LG прекратила официальные поставки техники в Россию и закрыла их производство в Подмосковье из-за начала боевых действий на территории Украины.



Из Польши в Россию, по данным издания, телевизоры ввозят через Белоруссию по параллельному импорту. На поставляемых устройствах есть голосовой помощник Алиса и доступ к российским онлайн-кинотеатрам. Еще один ключевой элемент, предназначенный конкретно для российского рынка, — приложение Smart TV.

