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    «Коммерсант»: Польский завод начал русификацию корейских телевизоров LG

    11 комментариев

    На заводе в польском городе Млава запустили линию по сборке телевизоров для СНГ, в том числе для РФ. Об этом сообщает 5 июня «Коммерсант».

    В середине 2022 года компания LG прекратила официальные поставки техники в Россию и закрыла их производство в Подмосковье из-за начала боевых действий на территории Украины.

    Из Польши в Россию, по данным издания, телевизоры ввозят через Белоруссию по параллельному импорту. На поставляемых устройствах есть голосовой помощник Алиса и доступ к российским онлайн-кинотеатрам. Еще один ключевой элемент, предназначенный конкретно для российского рынка, — приложение Smart TV.

    Юристы уточняют, что установка софта на телевизоры не нарушает санкции, но поддержка российских потребителей может создать проблемы для польского завода LG. Поставки из Польши на данный момент исчисляются тысячами устройств, а доля бренда LG в России значительно упала, отмечают эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

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    Комментарии 11

    SU LUX INN05 Июн 2023 в 15:14
    недобрая Новость! слегка Напоминает вже цап-цап!
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:12
    не для РФ а для русскоязычных.
    Таких по всему миру много, например в Казахстане
    +1−1
    Гость05 Июн 2023 в 15:12
    69 какое-то...
    +0−1
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