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    Видео участника ДТП показывает ГАИ: один удар укорачивает «Ладу» наполовину и поджигает её

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    Госавтоинспекция Татарстана проводит проверку по факту смертельной аварии. Видеозапись из кабины одного из участников ГАИ публикует 16 сентября в своем телеграм-канале.

    официальный канал Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

    ДТП произошло 15 сентября на 23-м километре автодороги Алексеевск — Высокий Колок. «Лада», ехавшая на высокой скорости, задела встречный легковой автомобиль, и её вынесло уже целиком под встречный грузовик. Сразу начался пожар.

    Водитель и пассажир «Лады» скончались на месте. Точные обстоятельства выясняются.

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