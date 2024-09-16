Видео участника ДТП показывает ГАИ: один удар укорачивает «Ладу» наполовину и поджигает её

Госавтоинспекция Татарстана проводит проверку по факту смертельной аварии. Видеозапись из кабины одного из участников ГАИ публикует
официальный канал Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан
ДТП произошло 15 сентября на 23-м километре автодороги Алексеевск — Высокий Колок. «Лада», ехавшая на высокой скорости, задела встречный легковой автомобиль, и её вынесло уже целиком под встречный грузовик. Сразу начался пожар.
Водитель и пассажир «Лады» скончались на месте. Точные обстоятельства выясняются.