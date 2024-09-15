В Абхазии погиб турист из России

Турист из России погиб во время отдыха в Абхазии. Мужчина упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает 15 сентября МЧС республики.



Инцидент произошел накануне вечером в селе Верхняя Эшера Сухумского района. 35-летний житель Нальчика сорвался с обрыва.



На место выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, а также медуправления.



Ранее сообщалось, что а египетской провинции Суэц перевернулся туристический автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир. В аварии пострадали более 40 человек, в том числе 21 россиянин.