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    В Абхазии погиб турист из России

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    Турист из России погиб во время отдыха в Абхазии. Мужчина упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает 15 сентября МЧС республики.

    Инцидент произошел накануне вечером в селе Верхняя Эшера Сухумского района. 35-летний житель Нальчика сорвался с обрыва.

    На место выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, а также медуправления.

    Ранее сообщалось, что а египетской провинции Суэц перевернулся туристический автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир. В аварии пострадали более 40 человек, в том числе 21 россиянин.

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