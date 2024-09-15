На неизвестных с лазером в Пулково жаловался экипаж рейса из Минеральных Вод

Экипаж еще одного самолета пытались ослепить утром 15 сентября в петербургском аэропорту Пулково. Подробности сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».



О лазере зеленого света в 04:47 рассказал экипаж Airbus A319 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Петербург. Аварийную ситуацию и срочность командир воздушного судна не декларировал.



Минувшей ночью неизвестные также пытались ослепить экипаж «Боинга-738» авиакомпании «Победа». Самолет вылетел из Петербурга в Челябинск. Луч был замечен на высоте 3 тысяч метров, в 30 километрах от аэропорта. Полиция проводит проверку.

