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Происшествия На неизвестных с лазером в Пулково жаловался экипаж рейса из Минеральных Вод

На неизвестных с лазером в Пулково жаловался экипаж рейса из Минеральных Вод

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4 комментария

Экипаж еще одного самолета пытались ослепить утром 15 сентября в петербургском аэропорту Пулково. Подробности сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

О лазере зеленого света в 04:47 рассказал экипаж Airbus A319 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Петербург. Аварийную ситуацию и срочность командир воздушного судна не декларировал.

Минувшей ночью неизвестные также пытались ослепить экипаж «Боинга-738» авиакомпании «Победа». Самолет вылетел из Петербурга в Челябинск. Луч был замечен на высоте 3 тысяч метров, в 30 километрах от аэропорта. Полиция проводит проверку.

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Комментарии
4
Полно Вам, батюшка
15 сентября 2024, 18:46
Юные защитники отечества тренируются.
282201992
15 сентября 2024, 19:20
А зачем эти лазерки везде продают ? Наркоту и водку и сигареты и вайпы ? Сначала впаривают людям, а потом ...нельзя !!! ....Странные такие ....
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