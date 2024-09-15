«Такая красота стоит жертв». Дворцовый мост стал популярным местом тусовок молодежи и туристов по ночам

Возможно, последние теплые ночи сотни петербуржцев и туристов теперь проводят у разведенного Дворцового моста. Это место всегда притягивало любителей романтики. Однако теперь туда приходят не только посмотреть на разводку. Тусовка там гудит всю ночь, не особо привязываясь к мостам. Музыка и легкие закуски подпитывают ее, а затянувшееся лето не дает замерзнуть.



С апреля город живет по графику: одним — успеть на мосты посмотреть, другим — через них проскочить, чтобы добраться до дома. Разводные мосты — это не только Петербург на открытках и карточках, но и то, что задает ритм города в сезон, когда над Невой поднимаются бетонные крылья, а в треугольных пролетах неспешно идут корабли. «Фонтанка» посмотрела на развод мостов глазами петербуржцев и туристов и нашла много общего.

Самый живописный и «открыточный» в Петербурге Дворцовый мост разводится раньше всех — в 01:10. В 02:50 его на 20 минут сводят, чтобы пропустить домой опоздавших жителей Васильевского острова. Если не успеть в это окошко, придется ждать 04:55, когда его сводят уже окончательно.

Ближе к часу ночи весь центр города стекается к набережной. У Зимнего дворца девушка под гитару поет «Отпускаю» МакSим, а десяток ее слушателей перебегает дорогу на красный к Неве. Место в первых рядах на импровизированной смотровой площадке уже не найти: туристы и жители склеились в плотные три-четыре линии. Толпа в пару тысяч человек растеклась по всей набережной — от Эрмитажного театра и до Адмиралтейства.

1 из 4 Источник: Милена Солдатенко / «Фонтанка.ру»

Компания из четырех человек отчаянно пытается сфотографироваться на фоне разведенного Дворцового, но в кадр то и дело попадают прохожие. «Ну остановитесь вы хоть на секунду!» — почти умоляюще просит женщина. Оказывается, у Инны сегодня день рождения. Свое 37-летие они с братом провели в дороге — мчали из Оренбурга в Петербург. Приехали всего на день и чуть ли не на чемоданах — на разводные мосты. «Мечты должны сбываться», — объясняет Инна. Завтра — ко второй мечте, в Екатерининский дворец.



С корабля на бал на набережную примчала не только Инна. Еще один гость города из Ташкента рассказывает: прилетел два часа назад и сразу из Пулково приехал на развод мостов. «Уют чувствую, ностальгию. Такие тонны, такой вес поднимают. Такое далеко не везде есть», — комментирует он. Молодой человек жил в Петербурге в студенческие годы: учился в Университете гражданской авиации. Сейчас с городом его свела работа — он боец ММА, приехал на бой.



— Настрой мощный, по-любому победа будет.



Чуть сбоку от толпы стоят две женщины. Приехали две недели назад — из Курской области. «Приехали, пока еще не знаем. Если понравится — останемся», — рассказывает одна. Ее подруга задорно спрашивает, куда сходить в Петербурге и где в городе искать «друзей и мужчин» — жизнь-то продолжается.



В 01:10 толпа стихает: зазвучала музыка, и те самые «тонны» поползли вверх — навстречу друг другу. В небо поднялись сотни телефонов, в экранах которых засветился один и тот же пейзаж — разведенный Дворцовый мост.



Еще один турист — Никита, прибыл из Подмосковья. Впервые в Петербурге не по делам, а целенаправленно — отдохнуть. Говорит, что для него мосты — это как дань уважения традиции. «Сюда просто нужно было прийти», — объясняет он. В Петербурге Никита провел уже пять дней и, как он считает, многое успел понять о городе и его жителях.



— Здесь атмосфера другая, люди другие, и всё здесь лучше. В Москве люди злые, а здесь добрые. Стереотип, что петербуржцы серые и унылые, как погода, быстро разбивается.



— Но и погода последние пять дней совсем не серая и не унылая, — возражаю я.



— Да, с этим мне повезло, — улыбается Никита.



Мосты развели уже как двадцать минут — люди уже не хотят быть толпой и рассеиваются по набережной кучками. Ближе к проезжей части под руку идут Марат и Тамара, коренные петербуржцы. На мосты попали почти случайно: приехали встречать бабушку на Московский вокзал, решили не терять время и заскочить на набережную. К разводу мостов относятся без снобизма: «Нам никогда не надоедает. Каждый раз, как в первый». Не перебивают впечатления ни толпа, ни вынужденная дорога домой по ЗСД. «Оно того стоит», — резюмирует Татьяна, и муж с ней соглашается.



Подальше от скопления людей стоит женщина и что-то долго рассказывает семье туристов. «Я им объясняла про наши достижения, про город. И посоветовала пройти до Благовещенского. А то Дворцовый всегда был с подсветкой. Троицкий подсвечен, а этот всё лето — нет. Видите, как он проигрывает? Вот Благовещенский — красавец!» — говорит она мне. Елена — коренная петербурженка, всю жизнь проработала инженером и недавно вышла на пенсию. «Теперь наконец-то можно не работать», — смеется она.



Стабильно два раза в неделю она ходит на набережную посмотреть развод мостов, с приятельницами или одна. «Место силы — есть такое понятие, — объясняет она. — А я бы и зимой на набережную ходила. Но зимой мы меньше ходим, но не потому, что нам холодно, а потому, что скользко. А у нас, у пожилых кости хрупкие». Елена живет на Фрунзенской и до набережной доходит пешком. Туристов она очень жалеет — тем от гостиниц в районе той же Московской ночью добираться проблематично: «Раньше мы были промышленный центр, а теперь — филиал Сочи. И туристам ножками до мостов, конечно, не дойти».



Под разведенным Дворцовым проплывает первая баржа. «Сейчас с Европой меньше торгуем, и кораблей меньше. Не в Китай же по Неве доставлять», — комментирует Елена и добавляет:



— А все-таки хорошо, что в Петербурге последние годы пять месяцев лето — с мая по сентябрь. И куча всего: фестиваль мотоциклистов был, вчера — концерт «Зверей». Круто же?



Ближе к двум часам Дворцовый мост внезапно сводят — почти на час раньше графика. К Дворцовому интерес быстро теряется: за каких-то пять минут набережная почти опустела — остаются самые стойкие. Один из них — петербуржец Олег, который притащил на ночную прогулку старого товарища из Москвы. «Илья всего раз их видел — на День города. Но тогда звездой вечера был салют, а не мост. Так что решил позвать его сюда, пока мосты еще разводятся», — рассказывает он. Эффект произвести удалось — Илья впечатлен. Между друзьями разгорается шуточный спор: что лучше, Москва или Петербург. Последнее слово остается за Олегом:



— В Москве все деньги, а у нас — любовь.



Пользуясь случаям, перебегаю мост и перехожу на Васильевский. На набережной по ту сторону реки осталась пара-тройка зрителей: парочка с вином в стаканчиках и студент Тимур с подругой. «Я Питер обошел вдоль и поперек, обошел, объездил, но на разводных мостах ни разу не был, не видел. Зрелище, конечно, завораживающее», — рассказывает он.



К набережной неспешно подходит мужчина. Виталий в Петербурге родился и вырос, так что стаж наблюдателя у него накапал солидный: «Пару десятков раз был точно». За разводом мостов советует смотреть с воды — на теплоходе. Любимая бесплатная смотровая — стрелка Васильевского, даже если возвращаться домой будет проблематично. «Такая красота стоит жертв. Петербург есть Петербург», — заключил он.

