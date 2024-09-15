«Нет худа без добра». Песков — о 10 годах продовольственного эмбарго

России за 10 лет удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.



«Как показала практика, нет худа без добра», — считает представитель Кремля. По его мнению, когда руководство РФ пошло на введение продовольственного эмбарго и отказ от поставок западных продуктов питания, «это было, конечно, рискованно».

«Но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания», — сказал Песков.