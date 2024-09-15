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    «Нет худа без добра». Песков — о 10 годах продовольственного эмбарго

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    России за 10 лет удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    «Как показала практика, нет худа без добра», — считает представитель Кремля. По его мнению, когда руководство РФ пошло на введение продовольственного эмбарго и отказ от поставок западных продуктов питания, «это было, конечно, рискованно».

    «Но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания», — сказал Песков.

    18 сентября 2023 года президент Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024-го. Ответные санкции, введенные 6 августа 2014 года, продлеваются ежегодно. Документ запрещает ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. Под запрет попадают мясная, рыбная и молочная продукция, а также овощи, фрукты и морепродукты.

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