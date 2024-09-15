«На мотоцикле безопаснее». В Петербурге разбилась байкерша Оля

Выезд на встречку стал смертельным для 38-летней петербурженки по имени Ольга. Женщина гнала по Приморскому шоссе на своем любимом байке марки «Хонда», но в какой-то момент потеряла управление.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в поселке Серово через пять минут после полуночи 15 сентября . Байкерша, выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем Chery Tiggo. От полученных травм женщина скончалась на месте. В 2024 году , по информации ГАИ, она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз .

