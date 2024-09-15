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    «На мотоцикле безопаснее». В Петербурге разбилась байкерша Оля

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    Выезд на встречку стал смертельным для 38-летней петербурженки по имени Ольга. Женщина гнала по Приморскому шоссе на своем любимом байке марки «Хонда», но в какой-то момент потеряла управление.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в поселке Серово через пять минут после полуночи 15 сентября. Байкерша, выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем Chery Tiggo. От полученных травм женщина скончалась на месте. В 2024 году, по информации ГАИ, она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз.

    Судя по страницам в соцсетях, петербурженка жила яркую жизнь. У нее было три любви: путешествия, байк и пляжный волейбол. Ровно год назад она оставила запись во «ВКонтакте»: «Поверьте, кататься на мотоцикле куда безопаснее для здоровья, чем на эмоциональных качелях».

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