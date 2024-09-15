«На мотоцикле безопаснее». В Петербурге разбилась байкерша Оля

Выезд на встречку стал смертельным для 38-летней петербурженки по имени Ольга. Женщина гнала по Приморскому шоссе на своем любимом байке марки «Хонда», но в какой-то момент потеряла управление.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в поселке Серово через пять минут после полуночи
Судя по страницам в соцсетях, петербурженка жила яркую жизнь. У нее было три любви: путешествия, байк и пляжный волейбол. Ровно год назад она оставила запись во «ВКонтакте»: «Поверьте, кататься на мотоцикле куда безопаснее для здоровья, чем на эмоциональных качелях».