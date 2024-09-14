Замыкание в подвале многоэтажки в Дербенте привело к смерти женщины и ее ребенка. Они отравились дымом в лифте

Жительница Дербента и ее 15-летняя дочь погибли после задымления в подвале жилого дома. Они застряли в лифте.
О гибели подростка и 42-летней женщины сообщает 14 сентября МЧС России. Вечером субботы в девятиэтажном доме произошло короткое замыкание. Пожара не было, но дым заполнил не только подвал, но и шахту лифта.
Женщину и ее дочь достали из лифта живыми, но с сильным отравлением дымом. Обе умерли в больнице.
Всего из дома эвакуировали 70 человек, из них 15 детей.
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