Замыкание в подвале многоэтажки в Дербенте привело к смерти женщины и ее ребенка. Они отравились дымом в лифте

Жительница Дербента и ее 15-летняя дочь погибли после задымления в подвале жилого дома. Они застряли в лифте.

О гибели подростка и 42-летней женщины сообщает 14 сентября МЧС России. Вечером субботы в девятиэтажном доме произошло короткое замыкание. Пожара не было, но дым заполнил не только подвал, но и шахту лифта.

1 из 2 Источник: МЧС России

Женщину и ее дочь достали из лифта живыми, но с сильным отравлением дымом. Обе умерли в больнице.

Всего из дома эвакуировали 70 человек, из них 15 детей.

