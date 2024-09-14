В Петербурге задержали работающих на мошенников курьеров. Их жертвами становились пенсионерки

Полиция Петербурга задержала троих подозреваемых в пособничестве мошенникам. Незаконную подработку горожане нашли в одном из мессенджеров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 14 сентября.

По данным ведомства, 10 сентября к правоохранителям обратилась 92-летняя петербурженка, лишившаяся сбережений. С ее слов, несколько дней назад неизвестный по телефону убедил ее передать 300 тыс. рублей курьеру, чтобы якобы уберечь средства от мошенников. По такой же схеме злоумышленники обманули 84-летнюю пенсионерку на 180 тыс. рублей и 73-летнюю женщину на 1 млн рублей.