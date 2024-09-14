В Петербурге задержали работающих на мошенников курьеров. Их жертвами становились пенсионерки

Полиция Петербурга задержала троих подозреваемых в пособничестве мошенникам. Незаконную подработку горожане нашли в одном из мессенджеров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 14 сентября.
По данным ведомства, 10 сентября к правоохранителям обратилась 92-летняя петербурженка, лишившаяся сбережений. С ее слов, несколько дней назад неизвестный по телефону убедил ее передать 300 тыс. рублей курьеру, чтобы якобы уберечь средства от мошенников. По такой же схеме злоумышленники обманули 84-летнюю пенсионерку на 180 тыс. рублей и 73-летнюю женщину на 1 млн рублей.
В качестве подозреваемых «дропов» задержаны 24-летний маркетолог, приехавший в Петербург из Иркутской области, и две женщины в возрасте 36 и 22 лет. Все они нашли подработку в одном из чатов в Telegram, в обязанности входило не много — брать деньги у пенсионеров и переводить их на счета мошенников. Последняя из задержанных призналась в получении денег как минимум от семи горожан.
По всем фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее «Фонтанка» писала, что жертвой телефонных мошенников стала петербургская школьница, играющая в популярную игру. После разговора с неизвестными она перевела со счета родителей более полумиллиона рублей.