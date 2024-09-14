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Общество Министр труда Северной Осетии арестована за превышение полномочий

Министр труда Северной Осетии арестована за превышение полномочий

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3 комментария

Суд 14 сентября на месяц арестовал министра труда Северной Осетии Алину Айдарову. Ей вменяют 53 контракта с «правильным» поставщиком.

Как сообщает МВД региона, дело возбуждено по статье о превышении полномочий группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, Айдарова и другие фигуранты начиная с зимы 2022 года заключили 53 контракта с поставщиком без применения конкурентных способов. По этим контрактам речь шла о поставке товаров на общую сумму порядка 35 миллионов рублей.

Айдарова отправлена под стражу на один месяц.

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Комментарии
3
Отец Родной
14 сентября 2024, 17:22
В северной Осетии есть труд?
280248902
14 сентября 2024, 17:08
я не знаю что написать .. посадят
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