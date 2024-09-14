Министр труда Северной Осетии арестована за превышение полномочий

Как сообщает МВД региона, дело возбуждено по статье о превышении полномочий группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, Айдарова и другие фигуранты начиная с зимы 2022 года заключили 53 контракта с поставщиком без применения конкурентных способов. По этим контрактам речь шла о поставке товаров на общую сумму порядка 35 миллионов рублей.