Подросток попал в реанимацию, сбегая из соццентра в Петербурге. Он выбрал нетрадиционный путь

Убегая из социально-реабилитационного центра в Кировском районе Петербурга, школьник пролетел три этажа. Более чем серьёзные травмы не помешали ему пройти ещё несколько километров. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября.

По предварительным данным, мальчика, которому в этом месяце исполняется 13 лет, накануне увезли в больницу в тяжёлом состоянии с бульвара Новаторов. Его обнаружили в начале восьмого часа утра. Травмы подросток получил часом раньше, когда решился покинуть «Воспитательный дом» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на улице Стойкости, 32. Он сбегал с третьего этажа, минуя двери и лестницы.

Пострадавший в реанимации с переломами голени, ключицы, повреждением двух позвонков и ушибом лёгких.

Беглец из многодетной семьи. Мать на своей странице делилась его достижениями в тхэквондо.