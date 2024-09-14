Императорский пингвин и глобус без Антарктиды. Что показывают на экскурсии в Русском географическом обществе

Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Секреты великих русских путешественников скрыты в петербургской штаб-квартире Русского географического общества. Но их готовы открыть для желающих приблизиться к «истории с географией». С недавних пор здесь проводят экскурсии. А сегодня штаб-квартира РГО — в списке претендентов на премию «(От)Личный Петербург» в номинации «Научный Петербург».



Познакомиться с миром путешественников, их великими открытиями и прикоснуться к сохранившимся бесценным реликвиям читателям «Фонтанки» помогла Анастасия Босова, ведущий специалист департамента исполнительной дирекции Русского географического общества штаб-квартиры Петербурга. Мы с ней прошли от вестибюля, устланного метлахской плиткой, по которой 100 лет назад ходил известный русский путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, до удивительной библиотеки и залов, в одном из которых сегодня проводят заседания руководители РГО Владимир Путин и Сергей Шойгу.



Как путешественники «прописались» на Гривцова, 10 В первой половине XIX века русские начинают активно путешествовать. Интерес в стране к новым землям вырос так, что даже Франции и Англии было не угнаться: 36 важнейших путешествий организовала Россия за полстолетия. Первая русская кругосветка Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского длилась с 1803 по 1806 год. Кстати, в зале заседаний штаб-квартиры РГО хранится непосредственный «участник» той экспедиции — секретер-шкатулка Крузенштерна.

Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После победы в Отечественной войне 1812 года Россия становится полноправной участницей общеевропейской политики. Чтобы утвердиться на геополитической карте мира, государство снаряжает морские экспедиции с разными политическими и экономическими задачами. Вернувшиеся путешественники обмениваются идеями, впечатлениями, знаниями, обсуждают новую литературу. Становится понятно, что этот «кружок» нужно превратить в организацию для сохранения и распространение новых знаний.

У входа в здание РГО на табличке надпись: 1845 год. Это дата создания Николаем I Русского географического общества — «самой старинной общественной организации» в стране. Она не прекращала свою работу ни в дни революционных событий в Петрограде, ни в страшные дни блокады Ленинграда.



Людей, причастных к основанию общества, много. Их имена известны даже тем, кто кроме учебника географии ничего про путешествия и великие открытия не читал. Портреты развешены по стенам парадной лестницы особняка. У ее подножия — бюст Фёдора Петровича Литке. Это не только выдающийся путешественник, но и доверенное лицо Николая I. Государь настолько был в нем уверен, что отдал на воспитание Литке собственного сына Константина Николаевича, который впоследствии и возглавил общество, стал покровителем морского флота и выдающимся моряком.



У общества в то время не было «постоянной прописки». Первые 16 лет его участники собирались в частных квартирах. Сначала в доме Пущина на набережной Мойки. Потом переместились в дом Министерства народного просвещения и соседствовали с шестой гимназией. Собственное здание Русское географическое общество получило благодаря большому авторитету вице-председателю общества — Петру Семенову-Тян-Шанскому

Из казны выделили деньги — 40 тысяч рублей. Четыре года искали место. Получить разрешение и средства на строительство оказалось легче, чем найти место в условиях плотной застройки центра. За 30 тысяч рублей участок выделяет 2-я петербургская гимназия им. Императора Александра I. Здание построили в 1908 году. Архитектором стал Гавриил Васильевич Барановский, тот самый, который проектировал здание торгового дома «Братья Елисеевы». В 1909 году в РГО состоялось первое заседание ученого совета.



В архитектуре и убранстве использованы разные стили. И в этом смешении — уникальность. Снаружи — северный модерн: большие камни, большие окна создают ощущение, что здесь живут великаны. Анастасия Босова не развенчивает это восприятие, когда проводит экскурсии для детей: «Здесь и правда живут великаны. Но их величие не в росте, а в силе духа и характера».

Потрогать экспонаты руками и посидеть на стуле президента Члены РГО и гости общества поднимаются по мраморной лестнице, украшенной двойными перилами с лавровыми листами. Последние выполнены в мастерской Карла Винклера, известного всему Петербургу своими металлическими конструкциями. Здесь часто снимают фильмы — в их числе «Мастер и Маргарита», сериал про Шерлока Холмса...



В этом здании всегда размещалось только географическое общество, поэтому никаких изменений со времен строительства оно не претерпело. Несмотря на то, что в таком стиле строили здания в основном для коммерческих учреждений и банков, здесь каждый элемент несет свою «географическую и историческую» смысловую нагрузку.

Его отличие от музея, где все находится за красной лентой или за стеклянной витриной, в том, что здесь мы можем прикоснуться к истории. В зале президиума стулья, столы — все из XIX века. На экскурсии вам наверняка предложат отгадать, на каком месте предпочитают сидеть первые руководители общества, и, возможно, разрешат недолго на нем посидеть.

Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С момента заселения общества на Гривцова,10 здесь нет изменений: то же количество стульев, столов, роскошная люстра в стиле модерн. Многие предметы, несмотря на то, что на протяжении столетий бережно сохранялись членами РГО, отреставрированы. Например, в люстре вместо свечей теперь — электролампы. На стене — изображение Петра Семенова-Тян-Шанского, председателя РГО с 1873 года. Книги, размещенные в шкафах, принадлежали Владимиру Обручеву — знаменитому ученому, академику, географу, геологу, писателю, автору знаменитого научно-фантастического романа «Земля Санникова».

Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В каждом помещении, которое показывают гостям, — портреты. В зале заседаний — великий князь Константин, сын императора Николая I, глава Императорского русское географическое общества. Рядом — контр-адмирал Николай Ивашинцов, он участвовал в туркестанских походах, изучал территорию Каспийского моря. И Юлий Шокальский — выдающийся географ, океонограф. С 1917 по 1931 год он занимал пост председателя РГО. Как ему удалось в самый тяжёлый период в истории нашего государства сохранить бесценные фонды императорского общества — большой вопрос.



«Джоконда русской картографии» Здесь же на стене — «Карта (чертеж) Сибири от границ Китайский», датированная 1697–1698 годами. В советское время из общества ее забрали в Эрмитаж, но через 60 лет вернули на историческое место. Географы называют ее картографической «Джокондой». Специалисты до сих пор не разгадали все тайны, которые в ней сокрыты.



Составил ее исследователь Семён Ремезов, вместе с сыновьями изучавший территорию Сибири. Особенность картографии того времени в том, что команда отправлялась на место и создавала чертежи, а уже на их основе создавалась карта. Эта составлена из 18 таких чертежей, она особенная: например, наверху — юг, внизу — север. То есть как картограф двигался, так и изображал увиденное. «Фиксировал, какие юрты опасны, где есть пушнина, где можно поохотиться на разных зверей. А еще составитель указал место, где Александр Македонский оставил оружие и клад. Есть ли он там, неизвестно», — рассказывает Анастасия Босова.

Карта Ремезова датируется концом XVII века. На стене в РГО сейчас копия, настоящая карта — на реставрации. Считается, что их было две: одну отправили в московский Кремль, но она сгорела во время пожара.

Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Оригинал выглядит иначе: она яркая, у нее очень насыщенные оттенки. С названием «Джоконда русской картографии» в географическом обществе не согласны. Скорее, это икона, потому что для ее создания применялись оттенки золотых красок, использовавшихся для иконописи.

Недавно начались работы по исследованию и реставрации. Специалисты думают, что эта карта преподнесет нам немало открытий.

Глобус без Антарктиды Библиотека Русского географического общества — самая большая не только в России, но и в Европе. Здесь около полумиллиона экземпляров книг по географии и смежным наукам. Хотя мы видим на стеллажах — металлических конструкциях от братьев Винклер примерно 150–160 тысяч книг. Самая «возрастная» — записки Юлия Цезаря, изданные в 1511 году. На полках можно найти иллюстрации к походу Наполеона, дневники великих путешественников — например, дневники известного географа-натуралиста Николая Пржевальского, которые он вел во время экспедиций.



Чтобы ознакомиться с книгами, необходимо сделать запрос на сайте, а специалисты подготовят информацию. Сейчас оцифровано пока около 20 тысяч книг. Найти всё, что есть в электронном варианте, можно в каталоге на сайте общества. Правда, после окончания работы многие студенты и ученые просят: «Покажите, как живая книжка выглядит». Есть такие, что можно рассматривать только в присутствии специалиста — он лично в специальных перчатках листает страницы чрезвычайно редких изданий.

Научная библиотека — как отдельный организм в здании, в ней особая аура. На входе вас встречает кораблик Петра Козлова 1905 года, сам путешественник изображен рядом. И восемь «бессмертных» из китайской мифологии — покровителей разных видов деятельности общества. Есть фото помещений из дореволюционного и советского прошлого: сравнивая, можно сказать, что отличий практически нет. Только за «решетку» поставили бесценный глобус, сделанный в 1820 году. На нем еще нет Антарктиды: в 2019 году Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев уже отправились на поиски новых земель в Южное полушарие, а в январе открыли ее. Но мир узнал о том, что на планете не 5, а 6 материков, позже.

Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В библиотеке сейчас открыта выставка, посвященная русским экспедициям на Амур. Там есть зарисовки художников, которые ездили с экспедициями, а что-то путешественники фиксировали сами.

И рисунки, сделанные во льдах В читальном зале, похожем на президентский, — личная библиотека Юлия Шокальского. Всего 13 тысяч книг. Он завещал их обществу с условием, что книги никогда, ни при каких обстоятельствах не должны покидать этого здания. Здесь хранятся издания с автографами известных людей, например, полярного исследователя и адмирала Колчака.

Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А еще тут можно найти атласы с академической графикой. Среди них — «Путешествия Беллинсгаузена и Лазарева в Антарктиде». В экспедиции ученых сопровождал художник Михайлов. Работать ему приходилось фактически на льду, в холоде, но его иллюстрации — настоящие художественные произведения. Он зарисовывал всё, что попадалось исследователям на пути, но не ради красоты — ради науки. Говорят, что современные орнитологи отмечают очень точное попадание и в цвет, и в форму, и в размер. Знаменитый рисунок императорского пингвина — из этого атласа. Он был издан через 10 лет после окончания экспедиции. Почти 200 лет этой книге, до нашего времени других ее экземпляров не сохранилось.

Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Последняя точка в экскурсии — Центральный лекторий имени Шокальского. Его большой зал — один из старинных лекториев города. В разные годы за этой трибуной выступали легендарные Николай Миклухо-Маклай, Петр Семенов Тян-Шанский, Николай Вавилов, Николай Пржевальский — первооткрыватели, путешественники, ученые, создававшие славу и величие российской науки. Еще недавно познакомиться с историей штаб-квартиры Русского географического общества в Петербурге можно было только на картинках. Сейчас оно открыто для экскурсий. Предварительно записаться и выбрать время посещения можно на сайте.

