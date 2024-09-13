Петербург 13 сентября побил температурный рекорд, но шансы на новый еще есть

Петербург в пятницу, 13 сентября, побил температурный рекорд, достигнув отметки в +26,8 °С, что на 2,2 °С выше прошлого показателя. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Однако шансы установить новый у города всё еще есть. Как минимум один рекорд тепла в сентябре, отметил Леус.
Ожидается, что высокие температуры в Петербурге и Ленобласти сохранятся до 17 сентября. Осадков в ближайшие 10 дней почти не будет, сообщал ранее синоптик.
Тепло останется в Петербурге и в предстоящие выходные. В оба дня воздух может прогреться до +27 °С.
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