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Город Петербург 13 сентября побил температурный рекорд, но шансы на новый еще есть

Петербург 13 сентября побил температурный рекорд, но шансы на новый еще есть

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3 комментария

Петербург в пятницу, 13 сентября, побил температурный рекорд, достигнув отметки в +26,8 °С, что на 2,2 °С выше прошлого показателя. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Однако шансы установить новый у города всё еще есть. Как минимум один рекорд тепла в сентябре, отметил Леус.

Ожидается, что высокие температуры в Петербурге и Ленобласти сохранятся до 17 сентября. Осадков в ближайшие 10 дней почти не будет, сообщал ранее синоптик.

Тепло останется в Петербурге и в предстоящие выходные. В оба дня воздух может прогреться до +27 °С.

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Комментарии
3
почти бросил..)
14 сентября 2024, 00:25
Подтверждаю, на улице - будто бы середина июля..)
Сила в Правде!!
13 сентября 2024, 23:41
зачем нужен леус если ур.но
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