Петербург 13 сентября побил температурный рекорд, но шансы на новый еще есть

Петербург в пятницу, 13 сентября, побил температурный рекорд, достигнув отметки в +26,8 °С, что на 2,2 °С выше прошлого показателя. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Однако шансы установить новый у города всё еще есть. Как минимум один рекорд тепла в сентябре, отметил Леус.

Ожидается, что высокие температуры в Петербурге и Ленобласти сохранятся до 17 сентября. Осадков в ближайшие 10 дней почти не будет, сообщал ранее синоптик.

