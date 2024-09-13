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    О будущем обрушившегося дома на Гороховой рассказала администрация Адмиралтейского района

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    Администрация Адмиралтейского района Петербурга 13 сентября рассказала «Фонтанке», как видит развитие ситуации с домом на Гороховой, 73, который частично обрушился в декабре 2023 года.

    В администрации отмечают, что помещения маневренного фонда были предложены собственникам и нанимателям всех квартир — как в обрушенной, так и в сохранившейся части здания. Получить ключи можно, написав соответствующее заявление. Большинство жителей переехали в муниципальное жилье в Адмиралтейском районе, одна семья согласилась на вариант в Калининском районе Петербурга.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Дом на Гороховой признан аварийным и подлежащим реконструкции на основании заключения межведомственной комиссии.

    «В соответствии с п. 10 ст. 32 Жилищного кодекса РФ всем собственникам многоквартирного дома направлены письма с предложением провести реконструкцию в течение 6 месяцев. В случае, если в установленный срок не будет осуществлен снос или реконструкция указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме», — сообщают в администрации района.

    Действительно, этот регламент прописан в указанном пункте Жилищного кодекса.

    Администрация уже подготовила проект постановления, необходимый для выплат выкупной стоимости жилых помещений при изъятии квартир и земельного участка для государственных нужд. Ему еще предстоит пройти согласование правительства. Все собственники получат компенсационные выплаты, когда постановление будет подписано.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как собственники жилья в разрушающихся исторических домах Петербурга обсудили защиту своих прав. Собственник одной из квартир в обрушившемся флигеле на Гороховой пожаловался на недостаточную поддержку людей со стороны государства. В августе Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела из-за ремонта, который предшествовал обрушению здания.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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