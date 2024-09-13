О будущем обрушившегося дома на Гороховой рассказала администрация Адмиралтейского района

Администрация Адмиралтейского района Петербурга 13 сентября рассказала «Фонтанке», как видит развитие ситуации с домом на Гороховой, 73, который частично обрушился в декабре 2023 года.



В администрации отмечают, что помещения маневренного фонда были предложены собственникам и нанимателям всех квартир — как в обрушенной, так и в сохранившейся части здания. Получить ключи можно, написав соответствующее заявление. Большинство жителей переехали в муниципальное жилье в Адмиралтейском районе, одна семья согласилась на вариант в Калининском районе Петербурга.