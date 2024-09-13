Ставку утильсбора в РФ с 1 октября проиндексируют на 70–85 процентов

Долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года утвердило правительство России. Речь идет о легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилях, а также об автобусах, прицепах и полуприцепах и некоторых видах дорожно-строительной техники. Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года, пишет ТАСС .

На первом этапе, отметили в Минпромторге, ставка вырастет в среднем на 70–85%, в дальнейшем она будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Для транспортных средств, ввезенных до 1 октября 2024 года, будет действовать прежняя ставка, но документы необходимо подать до 1 ноября этого года.

В Минпромторге считают, что долгосрочное планирование повышения утильсборов поспособствует прогнозированию условий для принятия инвестиционных решений отечественными и зарубежными производителями, и добавляют, что рост утильсбора рассматривается только для тех видов техники, серийное производство которых освоено в России или Белоруссии. Сегодня это автомобили и электромобили, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки и самосвалы. Новые коэффициенты будут действовать как для импортеров, так и для производителей.

