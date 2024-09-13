В Петербурге на избивших бизнесмена на парковке «Юноны» завели еще одно дело. Их обвиняют в вымогательстве

В Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело на подозреваемых в нападении на бизнесмена в конце октября 2023 года. Тогда несколько мужчин напали на предпринимателя на парковке рынка «Юнона», затащили его в автомобиль, избили и потребовали денег. В их отношении возбудили еще одно уголовное дело — о вымогательстве, пишет пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области 13 сентября.

О произошедшем «Фонтанка» писала в декабре 2023 года. Злоумышленники посадили бизнесмена в автомобиль, избили и потребовали денег. Он отдал им 100 тысяч рублей, которые были у него при себе, а также ключи от квартиры. Там у предпринимателя было два сейфа, в одном из них лежали 50 млн рублей и драгоценности. Нападавшие, попав в квартиру, сейфы перепутали и похитили другой — без денег.



Подозреваемых искали по всей стране. Организатора нападения нашли в Петербурге, двух его сообщников — в Чеченской Республике, а третьего — в Краснодарском крае. После задержания их обвинили в разбое.

