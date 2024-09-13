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    В Петербурге на избивших бизнесмена на парковке «Юноны» завели еще одно дело. Их обвиняют в вымогательстве

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    В Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело на подозреваемых в нападении на бизнесмена в конце октября 2023 года. Тогда несколько мужчин напали на предпринимателя на парковке рынка «Юнона», затащили его в автомобиль, избили и потребовали денег. В их отношении возбудили еще одно уголовное дело — о вымогательстве, пишет пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области 13 сентября.

    МВД МЕДИА

    О произошедшем «Фонтанка» писала в декабре 2023 года. Злоумышленники посадили бизнесмена в автомобиль, избили и потребовали денег. Он отдал им 100 тысяч рублей, которые были у него при себе, а также ключи от квартиры. Там у предпринимателя было два сейфа, в одном из них лежали 50 млн рублей и драгоценности. Нападавшие, попав в квартиру, сейфы перепутали и похитили другой — без денег.

    Подозреваемых искали по всей стране. Организатора нападения нашли в Петербурге, двух его сообщников — в Чеченской Республике, а третьего — в Краснодарском крае. После задержания их обвинили в разбое.

    13 сентября в ГУ МВД по Петербургу и области рассказали, что в похищенном сейфе было серебряное украшение и оружие. Также полиции удалось установить личности злоумышленников — это были шестеро мужчин в возрасте от 26 до 50 лет. В их отношении также возбуждено дело о вымогательстве.

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