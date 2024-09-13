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    На заводе в Дзержинске — второй взрыв за месяц. Серьезно пострадал рабочий

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    Взрыв с последовавшим за ним пожаром произошел на заводе «Орион» в Нижегородской области. Это уже второй случай за последний месяц, и снова есть пострадавший.

    Происшествие случилось около 20:30 12 сентября на территории ООО «НПП Орион» в Дзержинске, сообщает 13 сентября Гострудинспекция Нижегородской области. В результате пострадал 35-летний аппаратчик синтеза. Мужчина получил термические ожоги около 70% поверхности тела, а также ожоги дыхательных путей.

    Пострадавшего госпитализировали. Согласно медицинскому заключению, его травмы оцениваются как тяжелые. По факту произошедшего начато расследование, областная Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, отмечают в ведомстве.

    Менее месяца назад, 29 августа, на территории «НПП Орион» произошел похожий случай. Тогда в результате взрыва на производстве ожоги порядка 30% поверхности тела и дыхательных путей получили двое сотрудников.

    Согласно информации с сайта предприятия, завод изготавливает продукцию на основе наноструктур с использованием различных методов переработки. Компания «НПП Орион» выпускает энергетические композиты, полимеры на их основе, компоненты для стойких лакокрасочных покрытий и металлоконструкции со стойкими защитными покрытиями.

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    Нижегородская областьВзрывЗавод
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