На заводе в Дзержинске — второй взрыв за месяц. Серьезно пострадал рабочий

Взрыв с последовавшим за ним пожаром произошел на заводе «Орион» в Нижегородской области. Это уже второй случай за последний месяц, и снова есть пострадавший.



Происшествие случилось около 20:30 12 сентября на территории ООО «НПП Орион» в Дзержинске, сообщает 13 сентября Гострудинспекция Нижегородской области. В результате пострадал 35-летний аппаратчик синтеза. Мужчина получил термические ожоги около 70% поверхности тела, а также ожоги дыхательных путей.

Пострадавшего госпитализировали. Согласно медицинскому заключению, его травмы оцениваются как тяжелые. По факту произошедшего начато расследование, областная Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, отмечают в ведомстве.