Взрыв на производстве в Дзержинске: сотрудники получили сильные ожоги, 16 человек эвакуировались

На производстве в городе Дзержинск (Нижегородская область) произошёл взрыв. В результате «группового несчастного случая» двое работников получили ожоги порядка 30% поверхности тела, в том числе ожог верхних дыхательных путей, лица, шеи, сообщает 30 августа Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Взрыв в ООО «НПП Орион» на Речном шоссе случился вчера около 21 часа. Самостоятельно эвакуировались 16 человек. Двое пострадавших — по предварительной информации, аппаратчики предприятия — госпитализированы.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

На сайте «НПП Орион» указано, что компания занимается «изготовлением продукции на основе наноструктур с использованием различных методов переработки», также там изготавливаются металлоконструкции и компоненты к стойким лакокрасочным покрытиям.