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Общество Без сил. Ленинградский зоопарк показал гигантскую падающую анаконду

Без сил. Ленинградский зоопарк показал гигантскую падающую анаконду

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2 комментария

В пятницу, 13 сентября, в Ленинградском зоопарке поделились кадрами уставшей под конец недели парагвайской анаконды. Гигантская зеленая змея оказалась изящна даже в падении.

«Когда пришел домой, надеясь переделать кучу дел, но что-то пошло не так», — описывают состояние змеи в зоопарке.

Длина взрослых парагвайских анаконд достигает 3,5 метра. Окрас чешуи пятнистый. Такие змеи питаются млекопитающими, рыбами и птицами. К человеку анаконды агрессивны, но, если особь небольших размеров, особой опасности нет.

В мае Ленинградский зоопарк предлагал взять под опеку парагвайскую анаконду по специальной программе, которая предусматривает договоры добровольного пожертвования в пользу конкретного питомца. «Опекуном» может стать как юридическое, так и физическое лицо. На вольере опекаемого установят информационную табличку, «опекуну» выдадут сертификат и билет, позволяющий в удобное время навещать «опекаемого».

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Комментарии
2
pgrad
14 сентября 2024, 00:37
Анаконда устремилась на волю, в пампасы - но внезапно осознав, что это лишь иллюзия, нарисованная на стене, просто лишилась чувств.
275640356
13 сентября 2024, 23:53
А где водятся падающие анаконды?
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