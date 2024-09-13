На Пулковском шоссе достроили новый детский сад на 300 мест

На Пулковском шоссе ввели в эксплуатацию детский сад на 300 мест. По данным СК «Дальпитерстрой», садик на 300 мест откроется для детей чуть позже, когда его оснастят оставшимся оборудованием.
В здании высотой от одного до четырех этажей смогут разместиться 16 разновозрастных групп ячеек, рассчитанных на 15–20 детей. В каждой из них будет раздевалка, спальня, игровая, буфет и туалет.
Первый этаж отведут для двух ясельных групп, двух групп для детей раннего возраста и двух групп для малышей 3-4 лет. Здесь же расположится бассейный комплекс.
На втором этаже размещаются одна группа для детей младшего дошкольного возраста, три группы для детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет) и одна группа для детей 5–6 лет. Там же располагаются зал для музыки и физкультуры, помещения для кружков.
Также на первых двух этажах расположились пищевой и медицинский блоки, прачечная.
Третий этаж отведен для двух групп детей среднего дошкольного возраста (5–6 лет) и трех групп детей старшего дошкольного возраста.
По словам руководителя социальных проектов ГК «Дальпитерстрой» Екатерины Нуриевой, до конца года застройщик сдаст еще школу на 1925 учеников и два детских сада на 440 каждый в Шушарах.