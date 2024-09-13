На Пулковском шоссе достроили новый детский сад на 300 мест

На Пулковском шоссе ввели в эксплуатацию детский сад на 300 мест. По данным СК «Дальпитерстрой», садик на 300 мест откроется для детей чуть позже, когда его оснастят оставшимся оборудованием.



В здании высотой от одного до четырех этажей смогут разместиться 16 разновозрастных групп ячеек, рассчитанных на 15–20 детей. В каждой из них будет раздевалка, спальня, игровая, буфет и туалет.

