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    На Пулковском шоссе достроили новый детский сад на 300 мест

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    Фото: Предоставлено СК «Дальпитерстрой»
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    На Пулковском шоссе ввели в эксплуатацию детский сад на 300 мест. По данным СК «Дальпитерстрой», садик на 300 мест откроется для детей чуть позже, когда его оснастят оставшимся оборудованием.

    В здании высотой от одного до четырех этажей смогут разместиться 16 разновозрастных групп ячеек, рассчитанных на 15–20 детей. В каждой из них будет раздевалка, спальня, игровая, буфет и туалет.

    Первый этаж отведут для двух ясельных групп, двух групп для детей раннего возраста и двух групп для малышей 3-4 лет. Здесь же расположится бассейный комплекс.

    На втором этаже размещаются одна группа для детей младшего дошкольного возраста, три группы для детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет) и одна группа для детей 5–6 лет. Там же располагаются зал для музыки и физкультуры, помещения для кружков.

    Также на первых двух этажах расположились пищевой и медицинский блоки, прачечная.

    Третий этаж отведен для двух групп детей среднего дошкольного возраста (5–6 лет) и трех групп детей старшего дошкольного возраста.

    По словам руководителя социальных проектов ГК «Дальпитерстрой» Екатерины Нуриевой, до конца года застройщик сдаст еще школу на 1925 учеников и два детских сада на 440 каждый в Шушарах.

    Фото: Предоставлено СК «Дальпитерстрой»

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