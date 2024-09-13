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Политика «Слабый лидер»: Financial Times сообщила, кем предлагают заменить канцлера ФРГ Шольца на выборах по примеру Байдена

«Слабый лидер»: Financial Times сообщила, кем предлагают заменить канцлера ФРГ Шольца на выборах по примеру Байдена

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4 комментария

Канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Германии могут сменить по примеру Джо Байдена: о том, что такие предложения уже высказываются однопартийцами Шольца в частном порядке, сообщает издание Financial Times.

У действующего канцлера самый низкий рейтинг одобрения со времен объединения Германии в 1990 году (77% участников опроса на прошлой неделе назвали его «слабым лидером»), правительство не справляется с нелегальной миграцией, усилением популистов справа и слева и стагнацией экономики, а во всех бедах винят, разумеется, председателя правительства. Партнеры Германии в Евросоюзе недовольны нерешительностью Шольца, отмечая, что он «либо не может, либо не хочет» решать множество серьезных задач, стоящих перед ЕС.

Среди основных кандидатов на замену — министр обороны Борис Писториус и премьер-министр федеральной земли Саар Анке Рехлингер. Писториус, в частности, недавно заявил, что страны ЕС вправе сами на двусторонней основе решить, разрешать ли Украине использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по России или нет.

Поворотным моментом для Шольца могут стать выборы 22 сентября в Бранденбурге. Издание также приводит слова главы Forschungsgruppe Wahlen Маттиаса Юнга, который заявил, что избиратели выбрали Шольца на замену Меркель в 2021 году как «меньшее из зол».

Выборы в Бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам сформируют новое правительство и выберут нового канцлера. Шольц ранее обозначал готовность снова выставить свою кандидатуру от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Результаты двух региональных выборов, которые прошли 1 сентября, в Тюрингии и Саксонии и ознаменовались крупными победами правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), Шольц назвал «горькими».

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Олаф Шольц Борис Писториус Анке Рехлингер Джо Байден Выборы Бундестаг Канцлер ФРГ
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Комментарии
4
280893275
13 сентября 2024, 16:11
А может в своей стране слабых лидеров поискать, хотя вот они у всех на слуху.
lynx78rus
13 сентября 2024, 16:01
Ну, Меркель была лучше Шольца. Она хотя бы понимала кто в этом мире кто, что с Россией надо дружить.
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