«Мигранты — основная рабочая сила». Как Мурино из яблочных садов превратилось в «человейник»

Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







Бесконечные высотки, забитые машинами проспекты, бесчисленные магазины и толпы людей — таким представляют Мурино те, кто никогда там не был. За последний десяток лет деревня с многовековым прошлым разрослась почти до 120 тысяч постоянного населения, и даже получила статус города, причем самого большого в Ленобласти. Но мало кто знает, что свое отделение полиции появилось здесь всего пару лет назад, больницы и поликлиники нет до сих пор. Местные называют город «гетто», а высотки — «человейниками».



Поле для гольфа и яблоневые сады



Для того, чтобы подробно живописать историю Мурино, потребовался бы не один десяток страниц. Согласно интернет-ресурсу murino47.ru , с тех пор, как местность заняли финно-угорские племена, Мурино повидало на своей земле и шведов, и видных государственных деятелей Российской Империи, и даже англичан. Начиная с 18 века, деревня Мурино «с отхожими пустошами, шведским кабачком, порослым лесом да двумя озерцами» меняла хозяев с завидной регулярностью: владел ею и барон Шафиров, и генерал-лейтенант Брюс, и военачальник Дмитриев-Мамонов. Больше других приложил к Мурино руку граф Воронцов — переселил туда крестьян, основал четыре новые деревни — Лаврики, Гражданку, Сторожню и Рыбачье, вырыл Графский пруд, раскинул парк с аллеями и дорожками, высадил яблоневый сад и превратил Мурино в свою летнюю резиденцию. После смерти графа с легкой руки наследников в деревне расцвело дачное строительство и на берег Охты потянулись жившие в Петербурге англичане. Купец Томас Сиверс выстроил аж целую улицу, ставшую Английским проспектом, и даже обустроил поле для гольфа (по одной из городских легенд, соседнюю деревню назвали Девяткино по числу лунок на поле). В конце 19 века имение перешло в руки дворян Шуваловых. Вплоть до революции и последовавшей за этим национализацией, знать играла здесь в гольф в полноценном гольф-клубе, ловила в Охте раков и гоняла в крикет.



От яблоневых садов сегодня не осталось ничего. Как и от поля для гольфа — ему на смену пришло железнодорожное полотно.



Вид на небоскрёбы открывается прямо с платформы Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







На самокате — проще



Красная ветка из центра Петербурга довозит до Мурино за 35 минут. Альтернатива — только такси, автобусы сюда не ходят. Или на худой конец — электричка от Финляндского вокзала. Неподготовленный ахнет: прямо с платформы (не важно, на метро приезжать или на поезде, они тут — добрые соседи) открывается захватывающий вид на высотки. Куда не смотри: железная дорога делит Мурино на Западное и Центральное, и высотки стоят «во фрунт» в обоих. Почти Манхэттен, если бы не торчащий на лобном месте арт-объект «Я люблю Мурино» с сердечком.



Самокаты к метро к часу пик привозят пачками Самокаты к метро к часу пик привозят пачками Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

Из общественного транспорта — только маршрутки. Причем не сказать чтобы много: сайт МО «Муринское городское поселение» говорит, что внутри города курсируют только три — №667, 668 и 668а. Причаливают все три прямо на площади у станции метро, граждане послушно выстраиваются в шеренгу — очередь. Набиваются в машину до отказа. Если умяться повезло всем, новая «колбаса» набегает за каких-то пять минут. И это — в 2 часа пополудни. Интересно, что же будет вечером?



Для тех, кто не хочет познавать чувство локтя, есть альтернативный транспорт — самокат. Начиная сразу от выхода из метро, они стоят плотными колоннами, рядами, большими группами и малыми, не сосчитать. Словно после закручивания гаек в Петербурге сюда свезли все СИМ, какие только нашлись.



— Здесь они очень востребованы. Больше сотни тут. Тут же вообще жесть! Пока люди очереди на автобус ждут, им проще на самокате добраться. В час пик тут вообще пусто. Обслуживающая компания бывает, что свободные подвозит грузовиками, — делится секретом самокатной плодовитости сотрудник одной из кикшеринговых компаний, он только что приехал и возится с настройками.



Местный "Арбат" - точка притяжения нелегальных продавцов Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







«Одни магазины. И цены …»



Ворота в Мурино — бульвар Менделеева, местные окрестили его Арбатом. Это не только пешеходная артерия, но еще и прогулочная зона, точка стихийной торговли для бабушек и легальной — для всевозможного общепита. В конкурсе на звание центра гастрономического туризма город оторвался бы от конкурентов в два счета — здесь какое-то запредельное количество (59, пишет Росстат) едален, пирожковых, шаурмичных, кофеен, закусочных и кулинарий. Еще больше магазинов (826 по данным Росстата), бутиков и всевозможных салонов, от красоты до стоматологий. Особенно на центральных улицах — на бульваре Менделеева и улице Шувалова они расквартированы пачками в первых этажах каждого (каждого!) дома.



Мурино - гастрономическая столица Ленобласти Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







Старички подтягиваются к «Арбату» поближе — в надежде поймать «своего» покупателя. Кто продает герань в горшке, кто грибы, кто дары огорода.



— Яблочки берите, черноплодную рябину, ее в компотик, в варенье — и цвет такой насыщенный получается, — предлагает дама в годах.



За свой нехитрый урожай, привезенный из Отрадного, Галина просит 100 рублей. И смущенно добавляет: «Хоть какая-то прибавка к пенсии. Сейчас на одном бензине разоришься. А без дачи никак — старикам нужен воздух».



Галина — коренная петербурженка. Ее дом — на первой линии, самая первая построенная в Мурино высотка.



— Вообще-то здесь должна была жить моя внучка с семьей. Подумали, что здесь им не место. Ни детского садика, ни поликлиники, ни полиции. Взрослой поликлиники тоже нет — только амбулатория. А нам-то что — все лето на даче. Зимой здесь вообще грустно. Вот построили торговый центр. Ждали, что кинотеатр будет. А там — одни магазины. И цены охренительные, извините, — делится Галина. И добавляет: — А еще здесь страшно много мигрантов (слово она говорит другое, более жесткое, но с тем же смыслом). На детскую площадку вечером выйти страшно.



За Менделеева на названном в честь него бульваре тоже страшно. На фоне сходящихся в перспективе небоскребов кажется, что скульптуру вот-вот расплющит.



Узкие улицы в тандеме с высотками создают эффект давящих стен Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







Город за чертой



Застройщики ценят Мурино за обилие доступных площадей — с 2011 года здесь построили 231 дом (64 в Центральном микрорайоне в 13 ЖК, 167- в Западном в 35 ЖК).



За пять лет, с 2019 года, население города выросло в 2,3 раза, с 2010 — и вовсе в 14. На 1 января 2024 года Петростат насчитал здесь 112,8 тысяч постоянных жителей, город стал первым по численности в Ленобласти. По факту — живет тут чуть ли не вдвое больше, потому что больше половины квартир сдается, говорил в 2019 году и.о. главы местной администрации Валерий Гаркавый.



— Если я не ошибаюсь, на середину года было порядка 115 тысяч сданных квартир.

Была информация, что к вечеру на территории Мурина регистрировалось около полугода назад от 200 тысяч симок, — делится депутат Совета депутатов Муринского городского поселения Сергей Галиновский.



От соседних Бугров Мурино отделяет веселенький забор Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







Люди едут в Мурино плотными косяками, судя по госномерам автомобилей, чуть ли не со всей России: Мурманск, Челябинск, Башкирия, Ярославская область, Тюменская. Едва ли не каждое третье лицо на улице — с восточными чертами.



— Мигранты из азиатских стран работают на стройках в основном, строек много, соответственно, мигрантов тоже много. В доставке их много работает, в управляющих компаниях дворниками. Мигранты — основная сила, которая работает в Мурино, — делится глава МО «Муринское городское поселение» Дмитрий Кузьмин.



Думаете, что в вашем дворе много машин? Посмотрите как паркуются в Мурино Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







По данным Росстата, за последние три года в Мурино прибыли 4,4 тысячи жителя Ленобласти, 44 тысячи — из других регионов РФ, 4,4 тыс — из стран СНГ, и 260 человек — из других стран. Убывали они за тот же период гораздо меньшим числом, и в сухом остатке за три года в Мурино осели 27,4 тысячи из других регионов РФ, 2,5 тысячи из стран СНГ и 179 человек из других стран.



Манят переселенцев лояльные цены на жилье и близость станции метро: однушки в новостройках здесь стартуют от 5,8 млн рублей, тогда как в строящемся ЖК на Парашютной и на намыве (где от метро пилить и пилить) — от 8,4 млн, в ЖК «Малоохтинский 68» — от 15,4. Тягаться по расценкам с Мурино могут только Шушары (от 5,7 млн руб), но это те еще кулички: «Фонтанка» писала, как там добираются до метро, за 5 лет мало что изменилось. То же касается аренды: в Мурино легко снять однушку за 20 тысяч, в городе такой ценник можно найти только за Октябрьской набережной и за КАД.



Дома в Мурино веселенький расцветки Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







Ирония в том, что Мурино получил в 2019 году статус города, и хотя по прямой от него до границы с Петербургом всего 1 километр, юридически находится город за его пределами и относится к Всеволожскому району Ленинградской области.



За присоединение к Петербургу жители Мурино начали бороться в 2017 году, но созданные на имя губернатора петиции подписывались вяло (в 2017 году «за» проголосовали 2,1 тыс человек, в 2019-м — и того меньше, 1,1 тыс), и ничего не изменилось.



Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







«Это просто вынос мозга»



Такое положение вещей порождает массу неудобств, где первым номером горожане называют медицинское обслуживание. Мурино закреплено за Токсовской межрайонной больницей, и в самом городе можно лишь открыть или закрыть больничный.



— Здесь принимают только общие терапевты. Все остальные специалисты — в Новом Девяткино, там тоже подразделение Токсовской больницы, — объясняет расклад администратор в амбулатории на Воронцовском бульваре.



Путешествие в больницу превращается в интересное приключение. Допустим, отправляется к врачу житель последнего дома на улице Шувалова. Сначала ему нужно отмахать четыре остановки до станции «Девяткино», затем пешком по подземному переходу перейти на другую сторону железнодорожного полотна (прямого автобусного сообщения, понятное дело, нет), снова сесть на маршрутку, и еще 4 остановки трястись до пункта назначения. На все про все — 50 минут. При условии, что обе маршрутки уже поджидают пассажира с распростертыми объятиями. Если их придется ждать, накиньте еще 30 минут для верности. В теории выглядит не страшно. На практике под силу не каждому (мы же понимаем, что здоровые люди в больницу не ходят). В процедурный кабинет на курс уколов точно не накатаешься.



Здание полиции построили в 2021 году, но с асфальтом вокруг почему- то решили не торопиться Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







То же самое относится и к детям: в городе есть только дежурный педиатр. За всеми остальными специалистами — в Новое Девяткино.



— Если честно, у нас дети все с ДМС. Здесь это просто вынос мозга. Специалистов нет. Это надо ездить в Кузьмолово либо Токсово. Если нет машины, это попадос. Да даже с машиной: это талон поймать, ждешь его неделями. То есть нереально было сделать ни прививку, ни справку, — негодует мама трехлетнего и полуторагодовалого малышей.



Разговоры о том, что в Мурино построят свою собственную поликлинику, начались еще со времен царя гороха. И принесли свои плоды.



— Я сколько работаю, мы все переезжаем. Здание уже построено, там будет полноценная поликлиника — будут все врачи, УЗИ. Стационар все равно в Токсово. Сейчас. конечно, неудобство — здесь одни терапевты, — сетует сотрудница в детском крыле амбулатории.



Разрешение на ввод в эксплуатацию муринской поликлиники было получено 5 сентября, однако прямо на днях ее не откроют точно: пока еще набирают персонал. И все еще на объекте копошатся строители.



— Ещё не работает, и не понятно когда будет. Ремонт идет, доделки — переделки, — разводит руками охранник на въезде.



Поликлинику уже разрешили вводить в эксплуатацию, но там всё ещё идут "доделки-переделки" Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







«Рядом с магазином может пьяный лежать»



Мурино без конца попадает в криминальные сводки: то собаку из окна выкинут, то найдут на пустыре бездыханное тело с ножевыми, то разразится драка со стрельбой.



— Сейчас, как отдел полиции открыли, еще поспокойнее стало. Раньше вообще весело было. К студентке начали ломиться в дверь. Она вызвала полицию, периодически перезванивала, а типы все ломились. В итоге дверь оказалась крепкой, они сдались и ушли, а полиция так и не приехала, — рассказывает историю трехлетней давности Александр, он переехал в Мурино 4 года назад из маленького башкирского городка и поселился на Екатерининской.



Отделение полиции на Ручьевском проспекте появилось в 2021 году, а до тех пор за спокойствием муравейника следил один опорный пункт полиции на Привокзальной площади (опорный — это значит, что участковые инспекторы ведут прием населения в определенные дни) и приезжали оперативники из Кузьмолово. Дошло до того, что люди порой сами ловили преступников и объединялись в добровольные народные дружины для патрулирования улиц. Командовал дозором депутат МО «Мурино» Олег Добряков, но в 2019 году на новый срок он не прошел, и движение развалилось.



— Наркоманы так никуда и не делись. Их здесь очень много. Буквально на прошлой неделе я схватилась с закладчиками в своем подъезде. Но это скорее специфика города — мой друг живет на Петроградке, и у него там такая же картина, — рассказывает Ксения, которая полтора года назад переехала в Мурино из областного Кировска. — В целом безопасно, но рядом с круглосуточными магазинами, которые продают алкоголь, может пьяный лежать. Просто не надо на него наступать. Соблюдать правила обычной жизни в большом городе.



Местные мусорные свалки как элемент ландшафтного дизайна Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







C достопримечательностями в Мурино не очень. Кроме памятника Менделееву, можно полюбоваться разве что на самолет Л-39 на бульваре Авиаторов Балтики, и на фонтан с подсветкой на Екатерининской. Добавляет разнообразия и жизненности в городской пейзаж яркая расцветка домов. И живописные свалки, составленные по всем законам пейзажных садов в итальянском стиле — каскадами, с доминантой, фоном и акцентами.



— С вывозом мусора стало хуже, когда нас передали региональному оператору. В основном эти проблемы возникают зимой, когда дворы плохо чистят, особенно в большие снегопады- машины не могут подъехать. Мы недавно разговаривали с одним директором УК. Говорит, уходят от нас дворники, уходят в доставку, там зарплаты выше, — отмечает Дмитрий Кузьмин.



Когда с мусором совсем катастрофа, проблему решают в ручном режиме, говорит глава — тыкают УК и регионального оператора палочкой в специальном чате.



Возле Графской должна была вырасти высотка. Но уже много лет пейзажный пустырь Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







«Кто сильно возбухает, выгоняют»



Отдельную песню можно сложить про дошкольные учреждения. По данным местной администрации, на 1 октября 2020 года насчитывалось 27 детских садов, скорее всего, сейчас их значительно больше. И даже несмотря на это, пристроить ребенка в государственный удается не всем.



Детских садов много. Ради экономии места их устраивают прямо в цоколях домов Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







— Нам дали направление в детсад около метро — от нашего дома это полчаса пешком, чуть быстрее — на маршрутке, но в нее еще надо влезть. Это максимально неудобно. В итоге я был вынужден отдать сына в частный детский сад — за 5,5 тысячи в месяц и разовый взнос по 10 тысяч в год. Хорошо, что бОльшую часть оплачивает государство — 16 или 18 тысяч в месяц, — делится Сергей. — У частных тоже своя специфика. Если родители чем-то недовольны и сильно возбухают, с ними просто отказываются работать, аннулируют договор, и всё, и ребенка из детского сада выгоняют. Им-то какая разница, они за любого ребенка деньги получают, а очередь постоянная — возьмут другого.



Суровые площадки для скейтов Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







Еще грустнее с детскими кружками — бесплатных в Мурино попросту нет.



— Коммерческих, естественно, куча. Вот мы ходим в бассейн, 5,5 тысячи я плачу за месяц. Ждем, когда ребенок в школу пойдет, может при школе хоть что-то бесплатное будет, — рассчитывает Сергей.



Детские площадки: скромно, но безопасно Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







Верх карьеры — оператор выдачи заказов



Найти работу в Мурино вполне возможно. Но, учитывая, что это — обыкновенный спальник, без предприятий и серьезных учреждений, нужно быть готовым к тому, что ни на что престижнее, чем кассир (от 45 тыс рублей), оператор выдачи заказов (от 56 тыс) или оператор колл-центра (от 55 тыс), рассчитывать не стоит. Все, кто претендует на большее, работают в Петербурге.



— Я три года уже промоутером работаю — 250 рублей в час. В некоторых магазинах больше платят — по 300–400 рублей. Мне просто коллектив нравится, — оправдывается Татьяна, которая раздает листовки возле магазина посуды.



Прямо сейчас магазин ищет администратора — обещают платить 60 тысяч на руки. Сама Татьяна на менеджерские позиции не претендует: «Руководить я не очень», сетует она.



Особенный ритм пригородной жизни ощущается к концу рабочего дня. В 7 часов вечера Бульвар Менделеева заполняет бурный людской поток. Из перехода метро жители Мурино вырываются как река из узкого русла, и растекаются кто к самокатам (на парковке их осталась всего горстка), кто к автобусам, где уже выстроились многометровые очереди. После одиннадцати ждать автобуса не имеет смысла — их просто нет. Припозднившихся полуночников у перрона караулят «бомбилы» на легковушках.



Пробка на въезд - обычная история для Мурино. По выходным здесь все движется еще медленнее Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

Вечернее Мурино прекрасно своими очередями на автобус Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

Люди выплескиваются из метро как река из узкого русла Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

Когда здесь будет город-сад



В плане у избранных депутатов первым делом взяться в Мурино за дороги.



— Планируем привлечь субсидии из области, — делится Сергей Галиновский. — Это даст гарантию на дороги не менее трех лет и сократит расходы на ямочный ремонт.



Местами очень даже неплохо Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







Решится и вопрос досуга: в Мурино запланирован свой собственный музей. Заложены средства и на создание небольшого ДК на базе расселенного общежития возле местной администрации, где в том числе, обещает Галиновский, найдут место для детских развивающих кружков.



— Вопрос национального состава — вопрос всех локаций, где идут стройки. Для улучшения ситуации мы работаем с полицией. Думаю, что вернемся к народным дружинам. Последние годы эта тема у нас провисала, но рычаг был эффективный. Мы уже в этом бюджете предусмотрим какое-то увеличение для материально- технического обеспечения, — отмечает Галиновский.



Эко -ТРЦ построили прямо под боком у КАД Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»







Тему присоединения к Петербургу Сергей Галиновский назвал популизмом, граничащим с цинизмом.



— Мы — часть Всеволожского района. Ждем муниципальную реформу, возможно, будет какое-то укрупнение муниципалитетов. Я очень хорошо помню, как начинало строиться Рыбацкое — там были те же самые проблемы: стройка кругом, машины ездили. У нас стройка уже отошла дальше, и в Западном, и в Центре сейчас все уже выглядит по-другому. Это уже город, со своей историей абсолютно.

Этому роботу так припекло, что он весело кружил, катаясь от перехода к переходу Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»