В Лондоне украли картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Задержаны двое подозреваемых

Одна из знаковых работ английского стрит-арт художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» была украдена из лондонской галереи. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которым позже предъявили обвинения в краже со взломом. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает Daily Mail .

Оценочная стоимость «Девочки с воздушным шаром» составляет до 250 000 фунтов стерлингов. Работу украли из лондонской галереи Grove Gallery в районе Фицровия.

В ходе расследования полицейские нашли похищенную работу стрит-арт художника и задержали двух мужчин: 47-летнего Ларри Фрейзера из пригорода Лондона Бектон и 53-летнего Джеймса Лава из города Грейс на востоке Англии.

В среду, 11 сентября, задержанным предъявили обвинения в краже со взломом, и они были заключены под стражу. Накануне обвиняемые предстали перед судом — их отпустили под залог. Известно, что следующее слушание состоится 9 октября.

Как отмечает местная полиция, «Девочку с воздушным шаром» вернут обратно в галерею в ближайшее время.