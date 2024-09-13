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Происшествия В Лондоне украли картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Задержаны двое подозреваемых

В Лондоне украли картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Задержаны двое подозреваемых

1 857
4 комментария

Одна из знаковых работ английского стрит-арт художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» была украдена из лондонской галереи. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которым позже предъявили обвинения в краже со взломом. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает Daily Mail.

Оценочная стоимость «Девочки с воздушным шаром» составляет до 250 000 фунтов стерлингов. Работу украли из лондонской галереи Grove Gallery в районе Фицровия.

В ходе расследования полицейские нашли похищенную работу стрит-арт художника и задержали двух мужчин: 47-летнего Ларри Фрейзера из пригорода Лондона Бектон и 53-летнего Джеймса Лава из города Грейс на востоке Англии.

В среду, 11 сентября, задержанным предъявили обвинения в краже со взломом, и они были заключены под стражу. Накануне обвиняемые предстали перед судом — их отпустили под залог. Известно, что следующее слушание состоится 9 октября.

Как отмечает местная полиция, «Девочку с воздушным шаром» вернут обратно в галерею в ближайшее время.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как летом на улицах Лондона появлялись анималистические стрит-арт-композиции под авторством анонимного британского художника Бэнкси.

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Комментарии
4
Cashmare
13 сентября 2024, 14:50
"да бери усе, я себе ещё нарисую" (ц)
iigaza
13 сентября 2024, 16:54
Фрейзер и Лав, стало быть, обнесли галерею. Имена характерные для незаменимых специалистов английскаго розливу.
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