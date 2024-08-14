Британский художник Бэнкси завершил свою «звериную» серию стрит-арт-работ. Что хотел сказать автор?

Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





На прошлой неделе на улицах Лондона начали появляться таинственные анималистические стрит-арт-композиции. Анонимный британский художник Бэнкси решил не озадачивать публику бесконечными гаданиями и подтверждал авторство своих муралов после их размещения на стенах столичных зданий. «Фонтанка» собрала мнения западных экспертов и неравнодушных к творчеству Бэнкси, чтобы понять, что хотел сказать автор.

Горный козел

Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





Первая работа была представлена общественности в понедельник, 5 августа . Горный козел и падающие скальные камни изображены на стене здания недалеко от моста Кью на юго-западе Лондона. Сам Бэнкси не объяснил значение своего, как оказалось, первого произведения в «звериной» серии. Однако поклонники творчества художника и любители стрит-арта начали строить свои догадки. Так, лондонская художница рассказала изданию Daily Mail, что, по ее мнению, произведение искусства «связано с окружающей средой и с тем, как мы ее разрушили до такой степени, что животные больше не знают, куда идти». Также работу прокомментировал депутат от Ислингтон-Норт и бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. В соцсетях он описал творение так: «Замечательное произведение искусства, доказывающее, что есть надежда для нашего естественного мира повсюду».

К тому же, как рассказал изданию Evening Standard владелец здания, на котором была нарисована эта работа, квартиры в нем поднялись в цене по некоторым оценкам на 1401% , пишет MyLondon. Слоны

Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





Вторую работу Бэнкси презентовал 6 августа. На стене здания на пересечении улиц Эдит Гроув и Эдит Террас в Челси художник изобразил двух слонов, выглядывающих из заблокированных окон. Некоторые ценители творчества Бэнкси предполагают, что граффити является шуткой по поводу фразы «слон в комнате» (выражение, описывающее очевидную проблему, которую никто не хочет замечать). Однако произведение вызвало неоднозначную реакцию публики. Так, местная жительница Триша Эбкорн поделилась с Daily Mail: «Это не лучшая его работа. Она выглядит немного поспешной, а края немного неаккуратными. Очевидно, что он стремился сделать это в спешке, потому что, вероятно, не хотел, чтобы его заметили».

Также слонов в Челси прокомментировал вице-канцлер Университета искусств в Борнмуте и автор книги «Бэнкси: наследие Бристоля» Пол Гоф. Искусствовед отметил, что для анонимного стрит-арт-художника было довольно необычно создать серию работ таким образом. Три обезьяны

Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





Третья работа Бэнкси была представлена 7 августа. Художник изобразил трех обезьян на мосту на Брик-лейн в Ист-Энде. Журналисты издания The Sun предположили, что трое качающихся на мосту животных напоминают эволюционный путь человечества. А Бэнкси в свою очередь задался вопросом: регрессируем ли мы или просто ходим по кругу? По еще одной версии, художник нарисовал обезьян, ссылаясь на японскую пословицу «не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла». Но в интерпретации Бэнкси обезьяны не закрывают глаза, уши или рты.

Воющий волк

Фото: Banksy / banksy.co.uk Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





В четверг, 8 августа, Бэнкси показал жителям Лондона свою четвертую работу — воющего волка. Его художник изобразил на спутниковой тарелке в лондонском районе Пекхэм. Произведение Бэнкси недолго провисело на крыше магазина. Волка украли через полчаса после того, как стрит-арт-живописец презентовал его в своих социальных сетях. Очевидец запечатлел преступление на камеру. На кадрах видно, как трое поднялись на крышу, где находилась тарелка, сняли ее и скрылись в неизвестном направлении. «Они увидели, как я снимаю, и немного разозлились. Один пнул меня в бок, а другой попытался бросить мой телефон на крышу», — рассказывает любитель творчества Бэнкси, который пришел посмотреть на работу.

После произошедшего главной темой при обсуждении четвертой работы художника стал не ее смысл, а кража. Издание The Guardian пишет, что кража подтверждает факт: Бэнкси больше не простой уличный художник, работающий в тени. Некоторые СМИ предполагали, что похищение «волка» было задумкой художника. Но позже представитель Бэнкси опроверг этот слух. Пеликаны

Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





Пятая работа Бэнкси появилась на улице в Уолтемстоу в пятницу, 9 августа . Картину с двумя пеликанами, поедающими рыбу, художник изобразил на фасаде магазина, в котором продают рыбу и чипсы. По задумке Бэнкси, один пеликан пытается поймать рыбу в воздухе, в то время как другой, опустив голову вниз, поедает точно такую же рыбу, которая является частью вывески магазина.

После того как Бэнкси презентовал «пеликанов», руководитель группы Banksy Location Джей Томкин предположил, что серия фресок может быть посланием об уходе Бэнкси на пенсию. По мнению Томкина, Бэнкси, «создав пять фресок с изображением козла, двух слонов, трех обезьян, волка и теперь двух пеликанов, играет в "вальсовую" игру; каждая работа приближает его к тому, что может стать его последним поклоном», пишет The Sun. Однако художник Дэниел Ллойд-Морган заявил, что пеликаны могут быть связаны с беспорядками, которые прошли накануне в Уолтемстоу. Доктор Изобель Харбисон, преподаватель критических исследований в Лондонском университете, также высказалась о работе Бэнкси. Она сказала: «Послание может быть об окружающей среде, экологии или гармонии между построенным и естественным миром. Если есть послание, которое нам нужно почерпнуть из нашей окружающей среды на этой неделе в Лондоне, я думаю, это должно быть послание о принятии и взаимном уважении».

Кошка

Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





В субботу, 10 августа, Бэнкси презентовал свою шестую работу. Как и прежде, фанаты художника и искусствоведы-конспирологи посчитали ее завершающей в «звериной» серии. В этот раз Бэнкси показал миру черную кошку на заброшенном рекламном щите на Эджвер-роуд. Изображенная на стене изгибающаяся черная кошка была нарисована в том же стиле, что и другие работы. Местные жители не сомневались, что автор работы — Бэнкси, даже до того, как он это подтвердил. Как рассказывает местному СМИ Саймон Стивенсон, который первый увидел рисунок: «Всё в этой работе было типичным для стиля Бэнкси, вплоть до дизайна хвоста. Я всегда хотел быть первым, кто увидит Бэнкси. У меня такое чувство, будто я выиграл в лотерею».

Однако спустя пару часов после того, как художник подтвердил свое авторство, у щита появились неизвестные, которые начали его демонтировать. Они заявили, что их наняла подрядная компания, чтобы снять рекламные щиты в целях безопасности. На место прибыла полиция, и рабочим удалось доказать законность своих действий. В тот день представитель подрядчика заявил журналистам: «Мы сохраним эту часть (рисунок Бэнкси. — Прим. ред.) у себя во дворе, чтобы посмотреть, заберет ли ее кто-нибудь, но если нет, то она отправится в мусорку».

Рыбы

Фото: Banksy / banksy.co.uk Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





Седьмая работа Бэнкси появилась на полицейской будке в лондонском Сити в воскресенье, 11 августа . Художник изобразил рыб, которые многим напомнили стаю пираний, плавающих в аквариуме. Представители власти поручили оцепить будку сразу же после того, как Бэнкси признал свое авторство, и заявили, что будут работать над сохранением этого произведения. Рыбы сильно отличаются от других анималистических изображений Бэнкси, о которых мы рассказывали выше. В этот раз художник использовал не черную краску, а полупрозрачную аэрозольную синюю. Этот факт заставил фанатов и искусствоведов усомниться, действительно ли работа принадлежит именно Бэнкси. Некоторые эксперты творчества Бэнкси предположили, что если работа с рыбой действительно принадлежит Бэнкси, то она, вероятно, его любимая из представленных на неделе.

Носорог

Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





Свое восьмое произведение Бэнкси презентовал в понедельник, 12 августа . На кирпичной стене на Уэстмур-стрит в Чарльтоне, на юго-востоке Лондона, художник изобразил большого носорога, взбирающегося на автомобиль. К слову, машина была не нарисованной, а настоящей. Она стала частью общей композиции. Носорог был нарисован в классическом исполнении анималистической серии — черной краской. Однако работа в первозданном виде недолго радовала местных жителей. Вечером 12 августа, в день, когда Бэнкси представил свою работу, очевидцы сняли видео, на котором мужчина в балаклаве и с баллончиком белой краски рисует на носороге, а толпа кричит «Не делай этого», пишет The Guardian. Известно, что вандал осквернил новое произведение Бэнкси знаком доллара и буквой V. Эксперты в области стрит-арта утверждают, что Бэнкси не пользуется популярностью среди уличных художников из-за его успеха и использования трафаретов вместо свободной живописи.

Горилла, освобождающая всех

Фото: Banksy / banksy.co.uk Поделиться Поделиться





Рисунок гориллы, освобождающей животных, появился на стене Лондонского зоопарка во вторник, 13 августа . Это стало последней работой Бэнкси в «звериной» серии. Ее значение, как и предыдущих восьми, художник не раскрывает. Однако место, которое выбрал Бэнкси для размещения своей девятой работы, выбрано неспроста. На мурале Бэнкси показал гориллу, выпускающую на волю животных. На рисунке выделяются силуэты тюленя и птиц. Остальных зверей художник изобразил в темноте, показав только их глаза.

Как пишет Daily Mail, зоологическое общество Лондона заявило, что защитит изображение крышкой из оргстекла и оставит затвор закрытым, чтобы тысячи посетителей смогли любоваться работой Бэнкси. Представитель лондонского зоологического общества Ребекка Бланчард поделилась с журналистами: «Это был невероятный сюрприз, и мы, честно говоря, очень рады, что он выбрал нас для того, что может стать грандиозным финалом этого сериала, о котором так много говорят».

Общественность, СМИ, искусствоведы и фанаты и хейтеры творчества Бэнкси не пришли к общему выводу, для чего художник написал эту «звериную» серию работ. Неизвестно — хотел ли автор донести глубокий смысл или просто пожелал повеселить и развлечь лондонских жителей. Все мнения — лишь догадки, которые могут и не иметь ничего общего с истинным значением, которое придавал Бэнкси своим произведениям.