Полузащитник «Зенита» Барриос: буду биться за Соболева

У полузащитника футбольного клуба «Зенит» Вильмара Барриоса сейчас нет проблем с новичком команды Александром Соболевым, с которым он подрался два года назад во время матча Кубка России. Как заявил игрок 13 сентября в интервью Metaratings, теперь он готов биться с бывшим форвардом «Спартака» плечом к плечу.



«Теперь у нас с ним все прекрасно! Он стал частью нашей команды, и теперь он будет биться за меня, а я буду биться за него. В «Зените» каждого новичка принимают тепло, так что все чувствуют себя как дома», — поделился Барриос.

Стычка между футболистами произошла в ноябре 2022 года во время матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». Соболев тогда атаковал Барриоса, нанеся ему несколько ударов, после чего оба игрока вместе с другими участниками потасовки получили красные карточки.