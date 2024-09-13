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    Полузащитник «Зенита» Барриос: буду биться за Соболева

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    У полузащитника футбольного клуба «Зенит» Вильмара Барриоса сейчас нет проблем с новичком команды Александром Соболевым, с которым он подрался два года назад во время матча Кубка России. Как заявил игрок 13 сентября в интервью Metaratings, теперь он готов биться с бывшим форвардом «Спартака» плечом к плечу.

    «Теперь у нас с ним все прекрасно! Он стал частью нашей команды, и теперь он будет биться за меня, а я буду биться за него. В «Зените» каждого новичка принимают тепло, так что все чувствуют себя как дома», — поделился Барриос.

    Стычка между футболистами произошла в ноябре 2022 года во время матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». Соболев тогда атаковал Барриоса, нанеся ему несколько ударов, после чего оба игрока вместе с другими участниками потасовки получили красные карточки.

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