В Мурино плавает одинокая черепаха. Она вряд ли выживет

В Муринском ручье заметили одинокую черепаху, загорающую под теплым сентябрьским солнцем. Животное расположилось посреди водоема и внимательно смотрит по сторонам, рассказывает «Фонтанке» местный житель в пятницу, 13 сентября.
читатель «Фонтанки»
По словам очевидца, черепаха достаточно крупная, 12–13 сантиметров в диаметре. Кто выпустил её в ручей, неизвестно. И, вероятно, она обречена.
Дело в том, что черепахи не способны пережить зиму в Петербурге. Как рассказывал биолог Павел Глазков, такие животные могут дожить максимум до поздней осени, а после умирают от воспаления легких. Они могут зимовать даже в Москве и Московской области, но петербургский климат для них слишком суров.
Северо-Западное управление Росприроднадзора предупреждало, что, попадая в естественную среду обитания, красноухая черепаха вытесняет местные виды, например, выгоняет птиц из гнёзд.