Радужная форель и эквадорские креветки. Полиция показала, что умыкнули лжеперевозчики в Петербурге

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться





Полиция Петербурга рассказала подробности о задержании подозреваемых в краже 25 тонн морепродуктов. Товар похитили под видом грузоперевозчиков. На кадрах оперативной съемки — немаленькие рыбины, креветки и другие морские деликатесы.



ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

У дома 10 по дороге на Металлострой сотрудники полиции задержали двух уроженцев Закавказья в возрасте 34 и 51 года, 39-летнего жителя Ленобласти и 54-летнюю женщину из Челябинской области, сообщает 13 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Их подозревают в краже свежемороженой рыбы и морепродуктов на 7,6 миллиона рублей. Поймали компанию с поличным в момент выгрузки товара в арендованный контейнер.

По оперативным данным полиции, несколько месяцев назад подозреваемые создали фиктивную компанию по грузоперевозкам. Они зарегистрировались на профильном сайте и там же нашли потенциальную жертву, откликнувшись на размещенное предпринимателем предложение о перевозке морепродуктов. Контрагенту прислали все необходимые документы — они были поддельными, но владелец груза ничего не заподозрил, — после чего забрали товар с двух складов, на Московском шоссе и Октябрьской набережной, в Петербурге и одного в Новгородской области.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться





По данным полиции, у злоумышленников было четкое распределение ролей: старший из мужчин был организатором схемы, его земляк перевозил груз, житель Ленобласти был диспетчером, а женщина отвечала за изготовление подложных документов и вела бухгалтерию. Краденую продукцию планировали быстро продать по цене ниже рыночной.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Всех четверых подозреваемых заключили под стражу. Полиция продолжает устанавливать другие эпизоды их преступной деятельности.