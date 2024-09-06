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Происшествия В Петербурге похитили рыбу на 7,5 миллиона рублей

В Петербурге похитили рыбу на 7,5 миллиона рублей

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Оперативники задержали четверых подозреваемых в похищении свежемороженой рыбы и морепродуктов на сумму более 7,5 миллиона рублей. Об этом 6 сентября стало известно «Фонтанке».

Подозреваемые, среди которых двое граждан Армении и двое россиян, в период с 3 по 4 сентября загрузили продукцию от нескольких поставщиков, но доставлять по месту назначения никто из них не собирался. Фигуранты использовали поддельные документы барнаульской транспортной компании, так что грузили свежемороженую рыбу и морепродукты без спешки и помех.

Похищенные товары были выгружены у дома №10 по улице Дорога на Металлострой. Реализовать продукцию не успели, все добытое незаконным путем было изъято. Ущерб в 7 млн 587 тыс. рублей подсчитали в трех компаниях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе расследования также проводятся мероприятия по выявлению других эпизодов преступной деятельности.

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Комментарии
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Zet
6 сентября 2024, 11:10
"Ничего не сказала рыбка, Лишь хвостом на прощанье махнула И ушла... в надёжные руки..." (с)
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