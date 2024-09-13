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    Голуби, направляющие ракеты, пьяные черви и дыщащие задним проходом свиньи: в США раздали Шнобелевские премии

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    В Гарварде прошла 34-я церемония вручения Шнобелевской премии, которые, по замыслу организаторов, «сначала заставляют засмеяться, а затем задуматься».

    Премии вручались в нескольких номинациях:

    — премия мира (победитель — покойный психолог из США Беррес Скиннер, предложивший размещать голубей внутри ракет и использовать их в качестве наводчиков; для птиц в 1940-х была разработана специальная упряжка, а Скиннер обучал их «клевать» по целям на экране. Отмечается, что проект решили закрыть несмотря на успехи в тренировке птиц);

    — премия по физиологии (победители — японские ученые, в 2021 году установившие, что свиньи и грызуны могут дышать через задний проход; предполагалось, что открытие поможет страдающим дыхательной недостаточностью);

    — премия в области теории вероятности (победители — ученые из нескольких европейских стран, теоретически и практически доказавшие, что подкинутая монета чаще падает на ту же сторону, на какой лежала; в процессе исследования 48 человек подкинули монетку почти 351 000 раз, но ученые не планируют останавливаться и готовятся продолжать эксперимент);

    — премия в области ботаники (победители — Джейкоб Уайт из США и Фелипа Ямашита из Германии, доказавшие, что некоторые живые растения могут имитировать форму листьев расположенных вблизи искусственных растений);

    — премия по химии (победители — ученые из Амстердама, разработавшие способ отделения пьяных червей от трезвых);

    — премия в области медицины (ученым, выяснившим, что лекарства-пустышки с побочными эффектами, имеющимися у работающих препаратов, более эффективны, чем плацебо без тех же побочных эффектов);

    — премия по анатомии (победители — французские врачи, выяснившие, что у жителей Южного полушария волосы чаще закручиваются по часовой стрелке, а у жителей Северного — наоборот);

    — премия по физике (победители — ученые из Гарварда, доказавшие, что мертвая форель может плавать против течения; исследование, длившееся более 10 лет, показало, что это может произойти, если по течению реки стоит цилиндрическое препятствие, за которым образуется вихревая дорожка);

    — премия по демографии (победитель — доктор Сол Ньюман из Оксфорда, который обнаружил, что большинство долгожителей признаны таковыми из-за бюрократических ошибок: например, при выдаче свидетельств о рождении и смерти).

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