Голуби, направляющие ракеты, пьяные черви и дыщащие задним проходом свиньи: в США раздали Шнобелевские премии

В Гарварде прошла 34-я церемония вручения Шнобелевской премии, которые, по замыслу организаторов, «сначала заставляют засмеяться, а затем задуматься».

Премии вручались в нескольких номинациях: — премия мира (победитель — покойный психолог из США Беррес Скиннер, предложивший размещать голубей внутри ракет и использовать их в качестве наводчиков; для птиц в 1940-х была разработана специальная упряжка, а Скиннер обучал их «клевать» по целям на экране. Отмечается, что проект решили закрыть несмотря на успехи в тренировке птиц);

— премия по физиологии (победители — японские ученые, в 2021 году установившие, что свиньи и грызуны могут дышать через задний проход; предполагалось, что открытие поможет страдающим дыхательной недостаточностью); — премия в области теории вероятности (победители — ученые из нескольких европейских стран, теоретически и практически доказавшие, что подкинутая монета чаще падает на ту же сторону, на какой лежала; в процессе исследования 48 человек подкинули монетку почти 351 000 раз, но ученые не планируют останавливаться и готовятся продолжать эксперимент);

— премия в области ботаники (победители — Джейкоб Уайт из США и Фелипа Ямашита из Германии, доказавшие, что некоторые живые растения могут имитировать форму листьев расположенных вблизи искусственных растений); — премия по химии (победители — ученые из Амстердама, разработавшие способ отделения пьяных червей от трезвых); — премия в области медицины (ученым, выяснившим, что лекарства-пустышки с побочными эффектами, имеющимися у работающих препаратов, более эффективны, чем плацебо без тех же побочных эффектов);

— премия по анатомии (победители — французские врачи, выяснившие, что у жителей Южного полушария волосы чаще закручиваются по часовой стрелке, а у жителей Северного — наоборот); — премия по физике (победители — ученые из Гарварда, доказавшие, что мертвая форель может плавать против течения; исследование, длившееся более 10 лет, показало, что это может произойти, если по течению реки стоит цилиндрическое препятствие, за которым образуется вихревая дорожка);