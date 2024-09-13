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    Жительница дома на Рубинштейна вычислила соседа-хулигана и сообщила о нем в полицию

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    Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбуждено в отношении жителя центра Петербурга после сообщения соседки. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 сентября.

    Накануне в одиннадцатом часу вечера обитательница одного из домов на улице Рубинштейна услышала громкий хлопок во дворе. Подозрительный звук прогнал сон, и дама решила посмотреть запись с домофона через приложение оператора. Женщина увидела, как ее сосед выстрелил в воздух. Об увиденном петербурженка сообщила в полицию.

    Прибывший наряд задержал выпившего 47-летнего мужчину. Его доставили в отдел и изъяли аэрозольное устройство «Удар». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

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