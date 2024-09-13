Петербуржца задержали за стрельбу по воробьям на проспекте Наставников

Немолодой житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с применением оружия. Накануне он разбудил жителей проспекта Наставников выстрелами. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 сентября.



В четверг в седьмом часу утра в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что у алкомаркета на Наставников, 19, стоит компания, один человек стреляет из пистолета по воробьям. Самый быстрый наряд задержал пьяного 62-летнего петербуржца с травматической «Стрелой». Хулигана доставили в 13-й отдел полиции. Было установлено, что у мужчины также есть одноствольное ружье «Беркут». Видимо, теперь ему придется попрощаться с разрешением на оружие.

