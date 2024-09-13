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    Арестованный глава мемориала Минобороны «Пантеон защитников Отечества» мог получить взятку машиной

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    Арестованный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере руководитель военного мемориала ФГУП «Пантеон защитников отечества» Миноброны Вячеслав Филиппов мог получить вознаграждение в виде в виде автомобиля Volkswagen стоимостью 2 миллиона рублей. Об этом пишет 12 сентября газета «Коммерсантъ».

    По версии следствия, Филиппов получил в 2018–2019 годах в виде взятки Volkswagen стоимостью 2 млн рублей от руководителя компании, специализирующейся на установке памятников и мемориальных комплексов. Взятка, говорится в деле, была передана за заключение Федеральным военным мемориалом около десятка контрактов на установку памятников.

    Филиппов, как пишет РИА Новости, вместе с супругой имели доли в двух квартирах площадью 72 и 132 квадратных метров. Кроме того, в собственности Филиппова есть автомобиль Volkswagen Tiguan, а также Subaru и Ford Explorer. В 2021 году руководитель «Пантеона» задекларировал доход в 4,4 миллиона рублей, а его супруга в 1,1 миллиона рублей.

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