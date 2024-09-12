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    Главу мемориала Минобороны «Пантеон защитников Отечества» арестовали по делу о взятке

    2015
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    Руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова арестовал Басманный суд Москвы по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

    Уголовное дело в отношении Филиппова возбудил Следственный комитет России. Сумма, проходящая в уголовном деле, не уточняется. По делу также проходят бенефициарный владелец ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олег Суворов, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статья 291 УК РФ). Его также заключили под стражу.

    Детали уголовного дела не сообщаются.

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