Главу мемориала Минобороны «Пантеон защитников Отечества» арестовали по делу о взятке

Руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова арестовал Басманный суд Москвы по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере ( часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.



Уголовное дело в отношении Филиппова возбудил Следственный комитет России. Сумма, проходящая в уголовном деле, не уточняется. По делу также проходят бенефициарный владелец ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олег Суворов, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере ( часть 5 статья 291 УК РФ). Его также заключили под стражу.

