Главу мемориала Минобороны «Пантеон защитников Отечества» арестовали по делу о взятке

Руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова арестовал Басманный суд Москвы по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (
Уголовное дело в отношении Филиппова возбудил Следственный комитет России. Сумма, проходящая в уголовном деле, не уточняется. По делу также проходят бенефициарный владелец ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олег Суворов, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (
Детали уголовного дела не сообщаются.