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    Съезд с КАД в Сестрорецке закроют на несколько дней

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы перекроют один из съездов с КАД на севере Петербурга. В рамках реконструкции предстоит разобрать даже основание.

    С 17 по 21 сентября на 2-м километре КАД полностью перекроют съезд с внутреннего кольца на Владимирский проспект в Сестрорецке в направлении Большой Горской улицы, сообщает 12 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Также будет закрыт выезд с Владимирского проспекта на внутреннее кольцо КАД.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Работы в рамках реконструкции северного участка кольцевой там ведет АО «ВАД». Дорожники отфрезеруют старое асфальтобетонное покрытие и разберут цементно-песчаное основание дороги. Вместо него сделают основание из щебеночно-песчаной смеси, после чего уложат новый асфальт.

    Сейчас для аналогичных работ закрыты два съезда на развязке КАД с Приморским шоссе. Работы там продлятся до 16 сентября.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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