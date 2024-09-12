Съезд с КАД в Сестрорецке закроют на несколько дней

Дорожные работы перекроют один из съездов с КАД на севере Петербурга. В рамках реконструкции предстоит разобрать даже основание.
С 17 по 21 сентября на 2-м километре КАД полностью перекроют съезд с внутреннего кольца на Владимирский проспект в Сестрорецке в направлении Большой Горской улицы, сообщает 12 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Также будет закрыт выезд с Владимирского проспекта на внутреннее кольцо КАД.
Работы в рамках реконструкции северного участка кольцевой там ведет АО «ВАД». Дорожники отфрезеруют старое асфальтобетонное покрытие и разберут цементно-песчаное основание дороги. Вместо него сделают основание из щебеночно-песчаной смеси, после чего уложат новый асфальт.
Сейчас для аналогичных работ закрыты два съезда на развязке КАД с Приморским шоссе. Работы там продлятся до 16 сентября.