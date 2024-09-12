Съезд с КАД в Сестрорецке закроют на несколько дней

Дорожные работы перекроют один из съездов с КАД на севере Петербурга. В рамках реконструкции предстоит разобрать даже основание.

С 17 по 21 сентября на 2-м километре КАД полностью перекроют съезд с внутреннего кольца на Владимирский проспект в Сестрорецке в направлении Большой Горской улицы, сообщает 12 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Также будет закрыт выезд с Владимирского проспекта на внутреннее кольцо КАД.