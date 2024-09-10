На развязке КАД с Приморским шоссе полностью закроют два съезда

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Дорожные работы почти на неделю оставят без двух съездов развязку кольцевой автодороги Петербурга с Приморским шоссе. Об этом 10 сентября предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



С 11 по 16 сентября на нулевом километре КАД полностью перекроют съезд с внутреннего кольца на Приморское шоссе в направлении станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня», а также въезд на внутреннее кольцо КАД с Приморского шоссе со стороны Сестрорецка. По другим съездам на развязке движение будет осуществляться как обычно.

На съездах отфрезеруют покрытие, разберут цементно-песчаное основание и сделают новое из щебеночно-песчаной смеси, а также уложат верхний слой основания и нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси. Работы запланированы в рамках реконструкции северного участка КАД. Выполнит их АО ВАД.