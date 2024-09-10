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Авто Город На развязке КАД с Приморским шоссе полностью закроют два съезда

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью закроют два съезда

2 099
2 комментария

Дорожные работы почти на неделю оставят без двух съездов развязку кольцевой автодороги Петербурга с Приморским шоссе. Об этом 10 сентября предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 11 по 16 сентября на нулевом километре КАД полностью перекроют съезд с внутреннего кольца на Приморское шоссе в направлении станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня», а также въезд на внутреннее кольцо КАД с Приморского шоссе со стороны Сестрорецка. По другим съездам на развязке движение будет осуществляться как обычно.

На съездах отфрезеруют покрытие, разберут цементно-песчаное основание и сделают новое из щебеночно-песчаной смеси, а также уложат верхний слой основания и нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси. Работы запланированы в рамках реконструкции северного участка КАД. Выполнит их АО ВАД.

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Комментарии
2
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10 сентября 2024, 17:28
И чего? И как теперь?
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