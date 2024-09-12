Попытавшийся зарезать бывшую жену на глазах у дочери москвич получил почти 9 лет строгого режима

Суд в Москве огласил приговор в отношении 37-летнего Ивана Демехина, который пытался зарезать бывшую жену в примерочной магазина на глазах у дочки. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы 12 сентября.
Трагедия едва не произошла 29 апреля 2024 года в торговом центре «Косино Парк» на Святоозерской улице. В магазин Демехин пришел вместе с бывшей женой и малолетней дочкой, но разговор между взрослыми быстро перерос в ссору из-за ревности мужчины. Когда 29-летняя женщина была в примерочной, он ворвался к ней с ножом и стал наносить удары, в том числе в шею, в область головы и лица.
Судя по видео с камер магазина, начало разворачивалось на глазах у ребенка. Пока окружающие соображали, что происходит, мужчина скрылся, а из примерочной вывалилась раненая женщина. Пострадавшую удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Демехина признали виновным в покушении на убийство по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Ближайшие 8 лет и 6 месяцев он проведет за решеткой.
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