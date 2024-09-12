Ежедневный спа-ритуал. Посмотрите, как пеликан из Ленинградского зоопарка чистит перышки после купания

Большого белого пеликана за утренней рутиной застали в одном из вольеров Ленинградского зоопарка. Кадрами педантичной птицы поделились в пресс-службе зоопарка в четверг, 12 сентября.

Пеликан начинает свое утро, как положено, с гигиенических и бьюти-процедур. Делает он это, как может, клювом. Птица чистит перышки в первую очередь для того, чтобы избавиться от влаги. Ведь после купания перья пеликана намокают и их необходимо просушить. Процесс сушки весьма увлекательный: клювом пернатый отжимает перо начиная от основания к вершине.



Ранее «Фонтанка» показывала, как пеликаны Рута и Брут проводят свободное время в Ленинградском зоопарке. Они любят задирать своих соседей — колпиц, журавлей и султанок.

