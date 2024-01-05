Играют с мячом и задирают соседей. В Ленинградском зоопарке сняли на видео пеликанов-забияк

В Ленинградском зоопарке не дают скучать соседям розовые пеликаны. Знакомьтесь: перед вами самка Рута и самец Брут, которые развлекаются тем, что задирают живущих вместе с ними в вольере колпиц, журавлей и султанок. Видео забав сотрудники зоопарка опубликовали в пятницу, 5 января, в своих соцсетях.
Зимой пеликаны переместились в крытый теплый вольер. Недостаток в зрителях, от которых их отделяет окно, Рута и Брут восполняют тем, что щелкают позади соседей своими огромными клювами, и с удовольствием наблюдают, как колпицы гуськом пускаются наутек и шарахаются в стороны султанки.
Журавли стараются держаться в стороне, но порой и они попадают в гущу кутерьмы. А еще пеликаны забавляются игрой в мяч и очень красиво лакомятся принесенной им рыбой — подхватывают «добычу» клювом и забрасывают в «мешок».