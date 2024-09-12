Любил, но за деньги разрезал ночную бабочку. В Петербурге нашли потрошителя

Через сутки после обнаружения истерзанной ножом проститутки уголовный розыск вынул признание у подозреваемого. «Фонтанка» показывает, насколько спокойно прошел диалог сразу после задержания.
К вечеру 12 сентября Следственный комитет Петербурга уже процессуально задержал 26-летнего мигранта из Узбекистана, сообщает 47news. Ему вменили жестокое убийство, совершенное накануне в Московском районе, — в хостеле была зверски убита женщина, на ее теле обнаружены десятки глубоких разрезов ножом. На данный момент уже установлено, что она принимала клиентов, зарабатывая проституцией.
«Фонтанка» имеет видео первой беседы с подозреваемым.
Как вы видите, он спокойно — в прямом смысле, сидя на лавочке, — рассказывает и о своей любви к жертве. Заодно о том, как после убийства забрал ее банковскую карту и наличные деньги. Нож не выкинул, носил с собой в сумке.
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