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Происшествия Любил, но за деньги разрезал ночную бабочку. В Петербурге нашли потрошителя

Любил, но за деньги разрезал ночную бабочку. В Петербурге нашли потрошителя

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8 комментариев

Через сутки после обнаружения истерзанной ножом проститутки уголовный розыск вынул признание у подозреваемого. «Фонтанка» показывает, насколько спокойно прошел диалог сразу после задержания.

К вечеру 12 сентября Следственный комитет Петербурга уже процессуально задержал 26-летнего мигранта из Узбекистана, сообщает 47news. Ему вменили жестокое убийство, совершенное накануне в Московском районе, — в хостеле была зверски убита женщина, на ее теле обнаружены десятки глубоких разрезов ножом. На данный момент уже установлено, что она принимала клиентов, зарабатывая проституцией.

«Фонтанка» имеет видео первой беседы с подозреваемым.

Как вы видите, он спокойно — в прямом смысле, сидя на лавочке, — рассказывает и о своей любви к жертве. Заодно о том, как после убийства забрал ее банковскую карту и наличные деньги. Нож не выкинул, носил с собой в сумке.

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Комментарии
8
AndrewBarsik
12 сентября 2024, 19:57
И после этого замечательного откровения очень полезно перечитать сегодняшнее выступление Путина на форуме культур - про прекрасные традиции многонациональности.
282201992
12 сентября 2024, 19:02
Везите таких ещё ..!!! Может до Беглова доберутся...
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