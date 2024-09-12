Любил, но за деньги разрезал ночную бабочку. В Петербурге нашли потрошителя

К вечеру 12 сентября Следственный комитет Петербурга уже процессуально задержал 26-летнего мигранта из Узбекистана, сообщает 47news . Ему вменили жестокое убийство, совершенное накануне в Московском районе , — в хостеле была зверски убита женщина, на ее теле обнаружены десятки глубоких разрезов ножом. На данный момент уже установлено, что она принимала клиентов, зарабатывая проституцией.

Как вы видите, он спокойно — в прямом смысле, сидя на лавочке, — рассказывает и о своей любви к жертве. Заодно о том, как после убийства забрал ее банковскую карту и наличные деньги. Нож не выкинул, носил с собой в сумке.