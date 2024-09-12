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    Дело о покушении на ветерана СВО в Петербурге дошло до Генпрокурора. Он тоже не видит того, на чем настаивает Бастрыкин

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    Прокуратура и следствие продолжают спорить о составе в деле о покушении на убийство ветерана СВО на Васильевском острове в декабре прошлого года. Разговор дошел до высшего уровня, дело должно быть возвращено на доследование.

    Документ, в котором сказано, что генпрокурор Игорь Краснов изучил материалы дела, оказался в распоряжении «Фонтанки» 12 сентября, а подписан он 10 дней назад. Это очередной отказ в удовлетворении жалобы следователя. Подобного рода документы между двумя ведомствами путешествуют с июля и двигаются как бы по спирали. Сначала районный прокурор отказался передавать дело с таким обвинением в суд и вернул его следователю. Тот пожаловался, ему отказали, тогда жалоба была отправлена прокурору Петербурга и так, с отказами, дошла до Бастрыкина и Краснова.

    Следствие утверждает, что 18 декабря 2023 года Иракли Мунчава и Рустам Лакашия намеревались убить потерпевшего, потому что он инвалид и участник СВО. Кроме того, они выкрикивали экстремистские лозунги и плохо отзывались о русских.

    Краснов, как и его подчиненные, указывает на то, что потерпевший ударил первым и драка закончилась, как только он снял куртку и стало ясно, что у него нет одной руки. Все это видно на видеозаписи. «Не подтверждены объективными доказательствами показания потерпевшего о якобы имевших место высказываниях со стороны обвиняемых относительно их неприязни к лицам русской национальности, инвалидам и участникам СВО. Причиной конфликта послужила неправильная парковка Лакашией. Оскорбления высказывались оппонентами обоюдно, носили личностный характер, при этом в непосредственной близости от них посторонние лица, кроме жены потерпевшего, не находились. Кроме того, следствием не дана оценка возможным противоправным действиям потерпевшего», — сказано в постановлении. Дело велено вернуть в СК.

    Оба обвиняемых были арестованы. Сперва дело квалифицировали как хулиганство, но по требованию Бастрыкина его забрали в центральный аппарат и «усилили» до покушения.

    Известно, что руку потерпевший потерял задолго до начала СВО.

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    Игорь КрасновАлександр БастрыкинВетеран СВОПокушение на убийство
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