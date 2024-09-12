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    Аномальная жара в Петербурге потянула на «оранжевый» уровень опасности

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    Скриншот с сайта Гидрометцентра России
    Скриншот с сайта Гидрометцентра России
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    В Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Причиной стала аномально высокая для этого времени года температура воздуха.

    «Оранжевый» уровень, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, объявлен с девяти часов вечера 12 сентября до девяти вечера 14 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на информацию Росгидрометцентра. С 13 по 17 сентября температура воздуха в Петербурге, по прогнозам, будет на 7 градусов выше нормы. Среднесуточная температура составит 19–21 градус тепла.

    Сегодня в Петербурге атмосферный фронт отметится пасмурным небом и небольшими локальными дождями, но температура будет расти. Ожидается, что воздух в ближайшие пару дней прогреется до +24... +26 градусов.

    «Оранжевый» уровень 12–14 сентября объявлен и по Ленобласти. Причина та же — аномальная для сентября жара. Кроме того, до полудня 14 сентября местами по региону ожидают четвертый класс пожароопасности.

    Скриншот с сайта Гидрометцентра России
    Скриншот с сайта Гидрометцентра России

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