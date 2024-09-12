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Происшествия Напавший на защитника ЦСКА Алексея Шведа получил реальный срок

Напавший на защитника ЦСКА Алексея Шведа получил реальный срок

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2 комментария

Пресненский суд в Москве вынес приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику баскетбольной команды ЦСКА Алексею Шведу. 32-летний Юсуф Мирашуров получил три года лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщает 12 сентября столичная прокуратура, свою вину подсудимый признал частично.

На Алексея Шведа напали весной 2023 года после ужина на Большой Никитской. Агент спортсмена сообщал, что злодеев было несколько. Незнакомцы начали цепляться к Шведу и в конце концов затеяли драку. В результате баскетболист из ЦСКА получил черепно-мозговую травму.

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Комментарии
2
В д. Гадюкино - дожди.
12 сентября 2024, 15:02
А остальные зверьки?
280206998
12 сентября 2024, 15:10
Мало дали.
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