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    Баскетболист Алексей Швед в больнице после кулачного боя. Нападение на спортсмена попало на видео

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    Стали известны подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве. В результате драки спортсмен оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

    Как сообщил в соцсетях его агент Обрад Фимич, нападавших было от четырех до пяти человек. По его словам, после игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы. После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей без какого-либо повода стала к ним приставать.

    «Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины решили затеять драку», - заявил Фимич. «Надеюсь, что их найдут и дело будет доведено до справедливого итога», - добавил он.

    РИА Новости публикует видео нападения. Драку видно на заднем плане, но можно разобрать, что в потасовке участвует группа мужчин. Полиция проводит проверку по данному факту.

    Пока установлено, что после одного из ударов Швед упал и ударился головой об асфальт. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ушиб головного мозга.

    Алексей Швед — один из самых титулованных российских баскетболистов. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Четырёхкратный чемпион России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12) в составе ПБК ЦСКА. Победитель Евролиги (2007/08) в составе ЦСКА.

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