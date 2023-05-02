Баскетболист Алексей Швед в больнице после кулачного боя. Нападение на спортсмена попало на видео

Стали известны подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве. В результате драки спортсмен оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.



Как сообщил в соцсетях его агент Обрад Фимич, нападавших было от четырех до пяти человек. По его словам, после игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы. После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей без какого-либо повода стала к ним приставать.

«Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины решили затеять драку», - заявил Фимич. «Надеюсь, что их найдут и дело будет доведено до справедливого итога», - добавил он.