Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

ю-в.

 760мм 64%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74
Аномалии выборов
Перекрытия в Петербурге
Проект «Образование»
Как работает помощь беженцам
Куда спрятать сбережения
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Рейтинги «Фонтанки»
Общество СМИ: Джастин Тимберлейк достиг сделки со следствием по делу о пьяном вождении

СМИ: Джастин Тимберлейк достиг сделки со следствием по делу о пьяном вождении

1 121
2 комментария

Американский певец Джастин Тимберлейк вступил в сделку со следствием для смягчения наказания за пьяное вождение. Ожидается, что обладатель девяти премий «Грэмми» признает свою вину, но в «менее серьезном правонарушении», пишет 12 сентября Associated Press, ссылаясь на анонимный источник.


О том, что певец признает вину, изданию также подтвердили в офисе окружного прокурора округа Саффолк штата Нью-Йорк Рэя Тирни. Адвокат Тимберлейка Эдвард Берк комментировать ситуацию отказался.

В конце июня нью-йоркские полицейские задержали пьяного Тимберлейка за рулем BMW в Лонг-Айленде. Известно, что вечером 18 июня он отправился на ужин с друзьями в районе Саг Харбор. Возвращался Тимберлейк за рулем своего автомобиля и был в состоянии опьянения. Проехал он немного и почти сразу был остановлен полицией.

«Его глаза были налиты кровью и стеклянными, от его дыхания исходил сильный запах алкогольного напитка, он не мог сосредоточить внимание, у него была замедленная речь, он шатался и плохо прошел все стандартные полевые тесты на трезвость», — приводит слова полицейских, которые задержали Тимберлейка, Associated Press.

Однако адвокат певца отрицал вину подзащитного, заявляя, что Тимберлейк не был пьян.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Джастин Тимберлейк Сделка со следствием Пьяное вождение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
VKuser174198221
12 сентября 2024, 14:05
Да пофиг.....
Artimenga
12 сентября 2024, 13:54
Типа если богат - то сделка, если не богат - то по букве закона?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Новости компаний
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky Avenir подключили к глобальной сети
12 сентября, 14:45
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30