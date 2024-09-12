СМИ: Джастин Тимберлейк достиг сделки со следствием по делу о пьяном вождении



О том, что певец признает вину, изданию также подтвердили в офисе окружного прокурора округа Саффолк штата Нью-Йорк Рэя Тирни. Адвокат Тимберлейка Эдвард Берк комментировать ситуацию отказался.



В конце июня нью-йоркские полицейские задержали пьяного Тимберлейка за рулем BMW в Лонг-Айленде. Известно, что вечером 18 июня он отправился на ужин с друзьями в районе Саг Харбор. Возвращался Тимберлейк за рулем своего автомобиля и был в состоянии опьянения. Проехал он немного и почти сразу был остановлен полицией.



«Его глаза были налиты кровью и стеклянными, от его дыхания исходил сильный запах алкогольного напитка, он не мог сосредоточить внимание, у него была замедленная речь, он шатался и плохо прошел все стандартные полевые тесты на трезвость», — приводит слова полицейских, которые задержали Тимберлейка, Associated Press.



Однако адвокат певца отрицал вину подзащитного, заявляя, что Тимберлейк не был пьян.

