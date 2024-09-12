В ближайшие дни Петербург ждут новые жаркие рекорды. Вы удивитесь

В ближайшие дни в Петербурге могут быть поставлены новые жаркие рекорды. О том, что ждет горожан и туристов, 12 сентября рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.



Завтра в Северной столице может быть побить прошлогодний рекорд. В 2023-м 13 сентября днем было 24,6 градуса. На данный момент прогнозы складываются так, что завтра в Петербурге будет еще жарче. В 1955 году 14 сентября был поставлен максимальный рекорд — 24,7 градуса тепла. Однако и эта цифра уже послезавтра может быть выше, став новым мерилом.



«В следующие два дня, 15 и 16 сентября, действующие рекорды дневной температуры в Санкт-Петербурге немного выше, соответственно +26,6 и +25,6 градуса, так что тут ещё есть варианты, достигнет — не достигнет», — уточнил Колесов.

