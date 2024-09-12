Искусствовед покажет Петербург будущего

Какие-то виды на «будущее» открываются с набережной Макарова, но подойдем ближе, к метро «Приморская», потом по улице Кораблестроителей и далее — смотреть на экспериментальную архитектуру с искусствоведом Александром Дединкиным. 8+



Источник: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»







«Новый Петербург» — так должен был называться жилой район на острове Декабристов. Предложение ввел в конце XIX века Герасим Шалит. Место было, мягко говоря, непривлекательное: склады, неопрятные улицы, огороды, заводы. Частые подтопления. В-общем, соответствовало тогдашнему названию острова, «Голодай». И совершенно не соответствовало настоящему смыслу того названия: оно, как известно, от «Холлидей», «праздник», по фамилии давнего владельца земельного участка английского врача. Герасим Шалит, а позже итальянец Риккардо Гуалино намерены были сделать эту окраину действительно «праздничной». В полной мере замысел воплотить не удалось, но уже в советское время территория тоже была площадкой для градостроительных экспериментов. Мы видим только часть их, большая часть осталась «на бумаге».



«Лахта Центр», стадион «Зенит», элитные новостройки… Это что-то системное или стихийное? Может ли территория намыва стать этаким «городом в городе»? Как современные проекты гармонируют с исторической застройкой? В ДК Лурье уверены: современная архитектура развивается и будет развиваться здесь, на Васильевском острове — пробуем угадать, как именно. Идем на экскурсию-прогулку «Петербург будущего. Экспериментальная архитектура с Александром Дединкиным» 14 сентября. Подробности на сайте ДК Лурье, начало в 14.00.

