В Кондратьевском жилмассиве больше года стоит вода во дворе. Жители жалуются на прорывы и боятся обрушения

Жители Кондратьевского жилмассива жалуются на нежеланный «пруд» во дворе между корпусами № 5 и 8 и по всему комплексу. Вода не просыхает больше полутора лет, и местные боятся, что обрушится асфальт и размоется фундамент.
Как рассказали «Фонтанке» жители жилмассива в четверг, 12 сентября, многочисленные прорывы начали появляться во дворах с начала заселения. Однако лужи не устраняются, а вода продолжает сочиться из-под асфальта. По словам жительницы одного из домов, Виктории, службы ограждали прорывы ленточками, но через пару недель ограждения убирались, а лужи оставались. Отмечается, что из-за прорывов затоплен подвал третьего корпуса.
читательница «Фонтанки»
«Около 3-го корпуса уже как 3 дня вода сочится из-под асфальта, но службы так же не торопятся исправлять. Уже затоплен подвал 3-го корпуса, — делится Виктория. — Жильцы обеспокоены безопасностью, если, не дай бог, провалится асфальт», — добавляет местная жительница.
Кондратьевский жилмассив является объектом культурного наследия. Петербуржцы начали заселяться туда несколько лет назад. Построенные в 30-е годы дома советского конструктивизма полностью отремонтировали и передали Санкт-Петербургскому центру доступного жилья. Купить у него квартиры можно по льготной цене и по программе «Молодежи — доступное жилье». Программа рассчитана на молодых петербуржцев, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.