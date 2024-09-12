В Кондратьевском жилмассиве больше года стоит вода во дворе. Жители жалуются на прорывы и боятся обрушения

Жители Кондратьевского жилмассива жалуются на нежеланный «пруд» во дворе между корпусами № 5 и 8 и по всему комплексу. Вода не просыхает больше полутора лет, и местные боятся, что обрушится асфальт и размоется фундамент.





Как рассказали «Фонтанке» жители жилмассива в четверг, 12 сентября, многочисленные прорывы начали появляться во дворах с начала заселения. Однако лужи не устраняются, а вода продолжает сочиться из-под асфальта. По словам жительницы одного из домов, Виктории, службы ограждали прорывы ленточками, но через пару недель ограждения убирались, а лужи оставались. Отмечается, что из-за прорывов затоплен подвал третьего корпуса.

