«Многие возмущались, что здесь беспорядок». Посмотрите, так выглядит отремонтированный Кондратьевский жилмассив

Первые отремонтированные корпуса Кондратьевского жилмассива замерли в ожидании жильцов. Полтора года назад здесь были тотальная разруха, накопленный годами мусор, а из дырок в потолке, если он вообще сохранился, зияли гнилые перекрытия. Теперь это, по сути, новый жилой комплекс.

Первое впечатление, когда слышишь, что тебе предлагают жилье в старом советском доме, хоть и после капремонта, не самое радужное. Вместе с представителями компании «С-Индустрия», которая восстанавливает часть корпусов, «Фонтанка» побывала внутри и убедилась — предрассудки тут неуместны.



Мы уже были здесь в феврале 2021 года, когда работы в корпусах 4, 5, 8 были в самом разгаре Тогда строители показали, как выглядят разрушающиеся здания: обвалившийся в некоторых квартирах пол, просевшие перекрытия, мусор, хлам и клопы, трещины и вываливающиеся кирпичи в парадной. Подвалы были высотой 140–150 см, затоплены водой и завалены мусором. На их расчистку ушло около полугода. Затем их углубили и усилили фундамент домов. Это стало отправной точкой для остальных работ.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Справка

Дома в жилмассиве предназначались для рабочих Выборгской стороны и стали, по сути, первыми типовых серий. Согласно идеологии тех лет, в квартирах не было ванных, а микроскопические кухни не были рассчитаны на большие семьи. Мыться и питаться петроградские рабочие 1920-х годов должны были сообща.



Для выбора лучшего проекта стандартных квартирных ячеек в жилых домах Ленинградский комитет содействия рабочему жилстроительству устраивал конкурс. Среди 40 заявившихся кандидатов было 4 иногородних, 8 удостоились премий. В итоге на один — практика и теоретика градостроительства Льва Тверского — опирались при планировании пространства квартала. Но окончательный вариант при строительстве неоднократно корректировался группой под руководством архитектора Григория Симонова.

В домах решили размещать «двушки» площадью 27–30 кв. метров на трех человек и 36–40 кв. метров — на четырех; а также «трешки» 45–50 кв. метров на пятерых и 50–55 квадратов — на пятерых и одного ребенка. Правда, этот проект так и не получил широкое распространение, как это случилось 30 лет спустя с «хрущевками».



Строительство в квартале между улицей Жукова, Чичуринским переулком, Кондратьевским и Полюстровским проспектами завершили в 1931 году.

Когда разбирали конструкции, обнаружили много артефактов. К лошадиной подкове, которая теперь висит на стенке вагончика для рабочих, добавились новые сокровища.

«При откопке подвала мы нашли штык-нож, фрагмент кованой лопаты, замок простреленный. Видимо, там что-то происходило во время войны, — показывает местные реликвии руководитель проекта Станислав Кулев. — А соседи наши нашли в подвале старую тачку для переноски угля и приклад от винтовки».



Строителям попадались старинные кирпичи с различными штампами — российского, финского, голландского происхождения, огнеупорные и обычные. Например, кирпич Стуккей. Его изготавливали на заводе купчихи, вдовы коллежского асессора Марии Стуккей в немецкой колонии на территории современной Новосаратовки. Сейчас кирпичи выложены аккуратными столбиками около командного пункта стройплощадки — «для коллекции».

В вагончике для рабочих хранятся старинные рельсы. Их советские строители использовали как балки и перемычки. Здесь тоже обширная хронология и география: вот рельс немецкого завода HÜTTE 1878 года, демидовский рельс 1881 года, произведенный на Нижнетагильском заводе, встречаются также американские и английские рельсы. Некоторые выглядят так, как будто только вчера вышли с завода.



«Мы их отпескоструили. Потом можем еще раз почистить, и, — как я видел, делают, — закрасить черной краской, а буквы золотым цветом. И можно даже придумать какой-то монумент», — предполагает Станислав.



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При демонтаже одного из корпусов обнаружили исторические окна, сохранившиеся с момента постройки в 1929–1931 годах. С них сняли размеры, разобрали, почистили, добавили недостающие части и подготовили образцы под воссоздание. По ним с учетом современных требований сделали новые окна, в основе которых двухкамерный стеклопакет в деревянном блоке. Как и требовал КГИОП, цвет, форма и материал сохранены. По такому же принципу воссозданы окна в квартирах и витражи в парадных корпусов № 4 и 5.



Нашлись и старые двери. Они были обшиты вагонкой, скорее всего, уже в послевоенные годы. По образцу изготовили копии исторических из лиственницы. Сделать такую на сегодняшний день стоит около 200 тыс. рублей, но, по мнению застройщика, это того стоит, поскольку материал практически не имеет срока годности. Лиственница не боится воды — раньше из нее делали фундаменты и мосты.

Фасады заштукатурили «шубой» и вернули им исторический цвет. Деревянные конструкции крыши заменили металлическими. Положили новую двускатную кровлю со снегозадержателем. Чтобы зимой не образовывалась наледь, предусмотрен обогрев водосточных воронок и труб, которых раньше здесь вообще не было, вода попадала на землю другими путями.



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Внутри раньше были коммунальные квартиры с маленькими кухнями и туалетами, без ванных. Коммуналки нарезали на просторные «двушки». Вместе со Станиславом проходим сначала в парадную, а затем в одну из квартир. Здесь светло, и первыми бросаются в глаза огромные подоконники — больше 90 см в ширину, на которых при желании можно спать.



Снаружи здания ничего изменить было нельзя — такие требования, но внутри начинка современная. «Здесь дополнительно добавили слой газобетона, потом идет штукатурный слой и финишная отделка под обои», — объясняет Станислав, проводя рукой по стене. Кроме того, толстые стены обеспечивают звукоизоляцию. «Здесь вы точно не услышите, как за стеной ходит и разговаривает сосед», — гарантирует он.

Отопление, вода и электричество уже проведены в квартиры. Ванная комната и туалет отделаны плиткой. Есть унитаз, ванна, раковина и умывальник на кухне. Остальное предстоит обустроить жильцам.



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Кому-то повезет купить квартиру с балконом в угловой части дома. «Фонтанка» измерила его площадь взглядом: летом здесь можно загорать, вытянувшись во весь рост, а еще поставить столик, чтобы работать или пить кофе. Металлическое ограждение тоже воссоздано по историческому образцу. С балкона открывается вид во двор, где растут 90-летние деревья — дубы, ясени, вязы, клены и тополя. Подрядчик гордится, что за время работ ни одно из них не пострадало. Еще несколько молодых деревьев посадили сейчас. Они станут хорошим напоминанием о реконструкции.



«Вот эта полукруглая пристройка (у корпуса № 8. — Прим. ред.), как ее еще можно назвать, ротонда, была в плачевном состоянии. По большей части кирпичная кладка была разрушена, кирпичи выпадали, были трещины», — рассказывает Станислав. Территория была открыта, и, видимо, сюда бегали играть дети. Жители соседних домов жаловались на это. Строители обновили ротонду и устроили на крыше террасу для одной из квартир.



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«Многие люди сначала возмущались, что здесь беспорядок, постоянно какие-то неформальные организации собирались, молодежь, люди без постоянного места проживания. Когда мы сюда зашли, привели все в порядок, отреставрировали, сделали капремонт здания, люди уже стали, наоборот, интересоваться, как можно приобрести квартиру в этих зданиях, какие планировки», — усмехается строитель.

Всего Кондратьевский жилмассив состоит из 12 жилых корпусов. Под капремонт попали 10 из них. «С-Индустрия» должна была сдать корпуса № 4, 5, 8 до конца года, но закончила раньше срока. В апреле все было в основном сделано, в июне сдали, к осени чиновники приняли работы. Сейчас идет подготовка к передаче домов управляющей компании. Квартиры в них пока не продаются, потому что срок контракта еще не закончился.



В этом году город подписал контракты на капремонт корпусов № 9 и 11, но сдать их «С-индустрия» планирует уже до конца этого года.



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Корпуса № 2 и 3 отремонтировала компания ООО «СоюзПроф». В них уже начались продажи, поскольку контракт подписывался несколько раньше. Эта же компания занимается воссозданием корпусов № 1 и 10. Закончить их тоже предстоит до конца года.



Включить в программу последний расселенный жилой корпус № 7 было решено еще в конце января 2021 года. Контракт на разбор завалов, элементов аварийных конструкций и вывоз строительного мусора на сумму 18,4 млн рублей в июле выиграл «СоюзПроф».

Кроме того, город планирует в будущем объявить конкурс на капремонт еще одного разрушенного здания на территории квартала — корпуса № 13, где в советское время размещались ясли и детский сад. В нем появится новый детсад с бассейном на 220 мест. У района также есть планы объявить тендеры на обустройство детской и спортивной площадок, но делать это будут, скорее всего, после окончания строительства.



Последние два корпуса, под номерами 6 и 12, — действующие. Они в программу не попали, потому что частично ремонтировались в 1990-х. По данным на февраль 2021 года, в них было прописано около 250 человек.

«Они сначала говорили: «Вот, стройка идет, некомфортно». А теперь говорят: «Как хорошо». Территория будет открытая, общая. Самое интересное, что стоимость их жилья увеличилась за счет отремонтированных домов», — отмечает Станислав.

На этих двух корпусах проведут ремонт фасадов.

Продавать квартиры будет «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». Купить у него квартиры можно по льготной цене в беспроцентную рассрочку оплаты 70% стоимости сроком до 10 лет. Но именно эти квартиры предназначены для участников программы «Молодежи — доступное жилье», которые присоединились к ней до конца 2021 года. Программа рассчитана на молодых петербуржцев (от 18 до 35 лет), которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

К примеру, «двушка» площадью 65 кв. м в отремонтированном Кондратьевском жилмассиве будет стоить им около 7 млн рублей.



С расселенными домами связаны две легенды, которые «Фонтанке» рассказали на стройплощадке. По одной из них, на территории Кондратьевского жилмассива жили «бандиты», которые в 2000-е украли у некоего «барона» 4 млн долларов и спрятали где-то здесь. С грабителями жестоко расправились, лишь один выжил, но отправился за решётку в Белоруссии на пожизненный срок. Многие пытались найти зарытые миллионы, но никому не удалось. Когда откапывали фундамент одного из домов, выходила зелёного цвета вода и как будто куски бумаги, но что это на самом деле было, никто не знает и уже не узнает.

