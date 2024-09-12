Завтрак на высоте. 5 видовых ресторанов, которые участвуют в фестивале «Петербургский завтрак»

В Петербурге продолжается фестиваль «Петербургский завтрак». До 26 сентября 130 ресторанов, баров и кафе предлагают специальное меню, блюда которого связаны с Северной столицей. Организаторы мероприятия — комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру».

В этом обзоре мы собрали пять ресторанов, где можно позавтракать не только по-петербургски, но и с видом на Петербург. Всех участников и их меню можно увидеть на сайте фестиваля. https://spbzavtrak.ru/restaurants.

F11

Лермонтовский проспект, 43/1 («А́зимут Отель Санкт-Петербург»,18-й этаж)



F11 — один из самых высотных ресторанов Петербурга, и панорама за стеклянной стеной заведения открывается исключительная. Отсюда открывается вид на Исаакиевский и Троице-Измайловский соборы и Лахта Центр. И вообще — центр города как на ладони. «Петербургский завтрак» здесь подают каждый день с 12:00 до 16:00. Все блюда, придуманные шеф-поваром Игорем Казаковым, — дань кухне середины XIX века, но с акцентом на локальные продукты и современные технологии приготовления.



Каша пшеничная / ржаное джелато / карамель — 462 рубля



Крокет / паштет/ беарнез / черная икра — 800 рублей

Банановый хлеб / персик / сорбет кокос — 750 рублей

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HI-SO TERRACE

Вознесенский пр., д. 6А, отель SO/St.Petersburg

Панорамный ресторан находится прямо напротив Исаакиевского собора: кажется, что можно потянуться за чашкой кофе и коснуться его купола рукой. «Петербургским завтраком» здесь угощают с 13:00 до 16:00. В меню современная классика — блюда из яиц и сырники.

Брускетта с яйцом пашот, лососем, гуакамоле и голландским соусом — 720 рублей

Яйцо пашот c тартином и трюфельным соусом — 650 рублей

Сырники с деревенской сметаной и клубничным дрессингом — 462 рубля

Скрэмбл с крабом cо сливочным унаги — 1703 рубля

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LA VUE

Пироговская наб., д. 5/2, отель «Санкт-Петербург»

Попробовать петербургские специалитеты с видом на Неву, мосты и, конечно, крейсер «Аврора» можно ежедневно с 13:00 до 15:00. Чем не завтрак аристократа?



Яичница-глазунья с говяжьим беконом и трюфелем — 530 рублей

Сырники на миндальной муке с муссом из домашних топлёных сливок — 612 рублей

Кукурузная каша с малиной и кешью — 462 рубля

NEVESOMOST



Большой пр. П. С., д. 37 (10-й этаж отеля «Введенский»)

Ресторан, расположенный на крыше отеля «Введенский», предлагает насладиться завтраком с видом на крыши Петроградской стороны и шпиль Петропавловской крепости ежедневно с 13:00 до 17:00.



Яйцо пашот с лососем слабой соли и картофельной вафлей — 532 рубля

Рисовая каша с ванилью, шоколадом и вишней — 697 рублей

Ватрушка с творогом и моченой вишней — 418 рублей

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VINO&VODA

Ул. Чайковского, 17, отель Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo



При создании блюд «Петербургского завтрака» шеф-повар Денис Климонтов вдохновлялся творчеством Пушкина и Достоевского, а также воспоминаниями современников о меню императорского двора. С видовой террасы открывается вид на тысячи крыш, а также Исаакиевский собор, Спас на Крови, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора» и Смольный собор. Попробовать специалитеты можно с 7:00 до 15:00.

Розовые блины с вишневым вареньем, сметаной и миндалем — 450 рублей

Розаны с вареньем из морошки и смоквой — 600 рублей

Сырники с домашним вишневым вареньем и сметаной — 650 рублей

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