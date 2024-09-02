130 вариантов не остаться голодным: чем кормят на фестивале «Петербургский завтрак»

Фото: предоставлено рестораном «В Чаще» Поделиться Поделиться





2 сентября стартовал II гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». Самый масштабный ресторанный фестиваль города установил новый рекорд: в этом году в нем принимают участие сразу 130 заведений общепита. Организаторами проекта являются ведущий городской портал «Фонтанка.ру» и комитет по развитию туризма Петербурга.



В течение трех недель рестораны, кафе, кондитерские, кофейни и даже бары будут предлагать гостям специально разработанные меню петербургских завтраков. Одни — в утренние часы, другие — в течение целого дня. Полный список заведений и меню можно изучить на сайте фестиваля spbzavtrak.ru.



Впервые фестиваль «Петербургский завтрак» состоялся прошлой осенью. Тогда специальное утреннее меню представило 101 заведение города. На втором гастрономическом фестивале количество завтраков стало сразу на 30 % больше.



Фото: предоставлено рестораном Bohema Поделиться Поделиться





Территория фестиваля охватывает не только всю территорию Северной столицы, включая Колпино, областные Шушары и Мурино, но петербургские завтраки можно будет попробовать и в «Охта-парке», и во Всеволожске, и в Гатчине.



Важно, что фестивальные завтраки представляют самые разные заведения: и кондитерские («Гарсон», Du Nord 1834), и рестораны при отелях («Астория», Four Seasons, «Гранд Отель Мойка 22», Helvetia и пр.), и панорамные заведения (Hi-So, Vino&Voda, La Vue, Nevesomost, Zephyr Bistro Marine), и бары (Arka, «Есенин»), и авторские проекты (Animals, Charlie и др.). Разнообразие кухонь тоже огромно: завтраки по-петербургски готовят грузинские рестораны («Хачо и Пури»), французские (Mon ChouChou, Bistrot Garcon), итальянские (Siesta Fiesta, Flori, Rimski, «Марчеллис» и др.) и, конечно, русские («Шаляпин», «Теремок», «Трактир на Гороховой» и др.).



Ешь, как Пушкин

Важной темой для фестиваля «Петербургский завтрак» этого года стал юбилей Пушкина, который, как известно, мог быть и большим гурманом, и питаться очень просто. Несколько десятков ресторанов в честь юбилея поэта подготовили для фестиваля специальные пушкинские блюда. Больше всего среди них розовых блинов, которых — по воспоминаниям знакомой Пушкина и фрейлины императорского двора Александры Смирновой-Россет — поэт мог за один присест съесть три десятка, не испытывая ни малейшей тяжести в желудке. Розовыми они становились, по лаконичному объяснению фрейлины, так как готовились со свеклой.



Фото: предоставлено рестораном Vino&Voda Фото: предоставлено рестораном Jack London Фото: предоставлено рестораном Arka Фото: предоставлено рестораном Lamb Фото: предоставлено рестораном Arka Фото: предоставлено рестораном Charlie Фото: предоставлено рестораном Hunt Фото: предоставлено рестораном «Сон» Поделиться Поделиться





Различных версий розовых блинов в течение ближайших трех недель в Петербурге буквально не счесть. И сладких, и сытных. Например, ресторан PIOalPORTO готовит блины от Арины Родионовны с красной икрой и муссом из пармезана (подаются вместе с лимончелло), Amo Italian restaurant — розовые блинчики с икрой палтуса, «Мы Же На Ты» — блины Арины Родионовны с томлёными яблоками, свежей клубникой и сметаной, Charlie — розовые блины со сгущёнкой из ромашки, свежими ягодами и малиновой пудрой и т.д. и т.п. Множество блинов дополнены крыжовенным вареньем, которое, по словам современников, Александр Сергеевич очень уважал. Так, Bistrot 44 и «Беринг» предлагают блинчики Арины Родионовны с вареньем из крыжовника, а Jack London — розовые блинчики с вареньем из крыжовника и мороженым.



Некоторые заведения создали целые Пушкинские меню. Например, ресторан HUNT включил в него болтунью с трюфелем и ростбифом (все, конечно, помнят про «ростбиф окровавленный...»), кашу из зеленой гречи с яйцом пашот и белыми грибами (однажды Пушкин писал Наталье Николаевне: «...В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей»). А на сладкое — все те же неизменные розовые оладьи с бородинским мороженым.



Хорошо ест тот, кто хорошо готовит

Отдельно хочется рассказать, что в этом году петербургский завтрак можно будет не только съесть, но и научиться готовить. Потому что активным участниками фестиваля стали рестораны и кулинарные студии «Дети на кухне». За время фестиваля здесь состоится почти три десятка мастер-классов. На них будут рассказывать и показывать, как приготовить самые разные легендарные блюда: гурьевскую кашу, десерт «Павлова», петербургский курник, ленинградские пышки, штрудель, георгиевское мороженое, любимое миндальное печенье Павла I, новомихайловские котлеты, скобелевские биточки, блины Арины Родионовны и т.д. и т.п. После завершения мастер-классов (один из которых будет проходить под руководством Петра I) все это, конечно, необходимо еще и собственноручно съесть.



Фото: предоставлено рестораном Amo Фото: предоставлено «Трактир на Гороховой» Фото: предоставлено рестораном La Vue Фото: предоставлено рестораном «Марчеллис» Фото: предоставлено рестораном «Есенин» Фото: предоставлено рестораном «Мечтатели» Фото: предоставлено рестораном «ВАльтер» Фото: предоставлено рестораном Rimski Фото: предоставлено рестораном «Мурманчане» Фото: предоставлено рестораном Mona Поделиться Поделиться





Как связаны кисель и Летний сад?

В фестивале «Петербургский завтрак» участвуют и премиальные, и максимально демократичные заведения. И даже в дорогих заведениях цены порой совсем не пугают. Например, в Zephyr Bistro Marine можно заказать к завтраку пышки творожные по рецепту Елены Молоховец за 90 рублей, а за 225 рублей — «болтунью другим манером» с поджаренным хлебом, и еще получить в комплекте морс из пяти ягод и панораму из крыш Петербурга.

В ресторане «МыЖеНаТы», на книжных полках которого хранится много тысяч старых книг, средства от продажи которых идут на благотворительность, за 242 рубля приобретаешь ленинградский бутерброд со шпротами.



Фото: предоставлено рестораном «МыЖеНаТы» Поделиться Поделиться





А в «Трактире на Гороховой», заплатив 232 рубля, можно получить вполне литературный десерт «Молочные реки, кисельные берега» — ягодный кисель с шариком ванильного мороженого.



Кстати, знаете, почему цены такие неровные? Потому что именно 232 м — длина решетки Летнего сада, в Мариинском театре открылся 242—й сезон, а 225 полотен голландских, фламандских и итальянских мастеров, приобретённых у немецкого купца в 1775 году, стали первыми экспонатами Эрмитажа. И, наконец, ровно 90 строк в стихотворении Пушкина «Бородинская панорама». Дело в том, что в большинстве меню фестиваля цены связаны с какими-либо фактами в Петербурге или с его знаменитыми жителями.

